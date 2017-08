Flüchtlingsinitiative fordert Runden Tisch Eine Entscheidung des Landratsamtes zwingt Flüchtlingsfamilien zum kurzfristigen Umzug – das stößt auf Kritik.

© dpa

Die Verärgerung über die sofortige Umverteilung von Flüchtlingsfamilien, die gut in ihrem Umfeld integriert sind, ist bei deren Helfern weiter groß. Am Dienstag wurde den Flüchtlingen mitgeteilt, dass sie bis Montag, 28. August, ihre Wohnungen zu verlassen haben. Das hängt damit zusammen, dass das Landratsamt Verträge mit privaten Versorgern beendet und die Familien in Wohnungen der kreiseigenen Firma GVS umsetzen will. Warum das so kurzfristig erfolgt, dazu wollte das Landratsamt auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben.

Links zum Thema Geld sparen auf Kosten der Integration?

Die Flüchtlingsinitiativen sehen damit ihre Arbeit zur Integration missachtet. Die Kinder der Flüchtlingsfamilien müssten erneut Schule und Kita wechseln, weil sie in andere Orte verteilt werden sollen. Das Bündnis Weltentreff Bad Schandau regt nun die Einrichtung eines Runden Tisches mit Landratsamt, Kommunen, Liga der Freien Wohlfahrtspflege und Flüchtlingssozialarbeitern an. Dieser Basiskontakt habe sich in Krisen bewährt, heißt es. (SZ/gk)

zur Startseite