Flüchtlingsinitiative erhält Preisgeld Der „Ort der Vielfalt“ ist mit dem Preis „HelferHerzen“ ausgezeichnet worden. In der Jury saß auch Schlagersänger Olaf Berger.

1 000 Euro für Coswigs „Ort der Vielfalt“. © Symbolbild/dpa

Die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt gehört zu den diesjährigen Preisträgern der dm-Aktion „HelferHerzen“. Die Auszeichnung der Drogeriemarktkette für besonderes Engagement ist mit 1 000 Euro dotiert. Überreicht wurde der Scheck in Dresden unter anderem von Schlagersänger Olaf Berger und dem dm-Gebietsverantwortlichen Gert Moßler. Beide sind Mitglieder der Jury, in der auch Opernsänger Gunther Emmerlich und der Dresdner Zoo-Direktor Karl-Heinz Ukena sitzen.

„Wir haben im Vorstand beschlossen, das Geld für unser Café der Vielfalt zu verwenden“, sagt Initiativensprecher Sven Böttger. „Das haben wir im Sommer ins Leben gerufen, um die Kommunikation zwischen Einheimischen und Flüchtlingen weiter voranzubringen.“

Dieses Angebot findet montags aller 14 Tage von 15 bis 19 Uhr im Coswiger CVJM statt. Der nächste Termin ist der 24. Oktober. Das Preisgeld wird Sven Böttger zufolge zum einen genutzt, um die Miete an den CVJM zu zahlen, und zum anderen, um Veranstaltungen im Café der Vielfalt zu organisieren. Konkret sind zwei Workshops mit Hannes Heyne von der Weinböhlaer Klanghütte geplant. Am 28. November lädt der Klangforscher und Musikpädagoge Flüchtlinge und Einheimische zum gemeinsamen Musizieren ein und am 12. Dezember zum gemeinsamen Bauen von Musikinstrumenten.

Für die dm-Ehrung hatten sich in Dresden und dem Oberen Elbtal insgesamt 113 Projekte beworben. Elf davon wurden von der Jury als Preisträger ausgewählt.

