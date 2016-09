Flüchtlingshelfer noch gebraucht? Die Notunterkunft in Großröhrsdorf steht leer. Der Verein Bunte Westlausitz sieht dennoch genug Aufgaben.

Anderthalb Jahre lebten in der Sporthalle Flüchtlinge, unter anderem vom Balkan und aus Syrien. © Rene Plaul

Um die Notunterkunft für Flüchtlinge in der alten Großröhrsdorfer Sporthalle ist es ruhig geworden. Prophylaktisch wird die Halle vom Kreis immer noch bereitgehalten. Aber sie steht leer. Die Zuwanderung in den Kreis ist deutlich zurückgegangen. Ging man Anfang des Jahres von über 3 000 Flüchtlingen für 2016 aus, wurde die Zahl inzwischen deutlich nach unten korrigiert. Bisher kamen in diesem Jahr 850 neue Asylsuchende in den Kreis. Im Vorjahr waren es insgesamt über 2 400. So blieb auch das geplante Asylbewerberheim in Pulsnitz auf dem Papier.

Mitstreiter des Bündnisses „Bunte Westlausitz“, inzwischen Verein, hatten sich anderthalb Jahre um die Bewohner der Notunterkunft in Großröhrsdorf gekümmert. Werden sie jetzt nicht mehr gebraucht? „Ein paar Mitglieder haben sich zurückgezogen“, sagt Sprecher Lutz Berthold aus Großröhrsdorf. Gerade auch Mitstreiter, die beruflich sehr angespannt sind. Das sei ja verständlich.

Jetzt beginnt die Hauptarbeit

Es wäre aber falsch gewesen, den Verein aufzulösen, denn Aufgaben gebe es noch genug. Darüber habe man sich gerade Mitte der Woche verständigt. So könne niemand sagen, wie sich die Situation in der Türkei und in Griechenland entwickelt, ob wieder mehr Asylbewerber in den Kreis kommen und Hilfe brauchen, um hier Fuß zu fassen. Und letztlich beginne ja erst die Hauptarbeit. Mit der Aufnahme der Flüchtlinge in Heime sei es ja nicht getan. So werde es viele Migranten geben, die für längere Zeit oder für immer hier bleiben. Deren Integration zu befördern, sei eine wichtige Aufgabe. Eben um einer Entwicklung von Parallelgesellschaften vorzubeugen.

Dafür müsse auch die Politik noch Voraussetzungen schaffen. Die Sprachbarriere sieht er als größtes Hindernis. So hatte das Bündnis sogar drei Teams für den Deutschunterricht. Lutz Berthold bringt Bildungsträger ins Spiel und erinnert an die vielen Umschulungen nach der Wende. Kombiniert mit Deutschunterricht müsste das so ähnlich auch für Flüchtlinge laufen.

Freundschaften sind entstanden

In der Vergangenheit hatten sich die Helfer neben dem Deutschunterricht vor allem darauf konzentriert, den Flüchtlingen das ungewohnte Leben in Deutschland zu erleichtern. Begleiteten sie zum Arzt, beim Einkaufen oder zu Behördengängen. Oder waren einfach nur da, um zu reden und auch Erwartungen zu dämpfen, wenn sie an der Realität vorbei gehen. Zum Beispiel beruflichen Vorstellungen, die illusorisch sein könnten. Oder die Bleibeperspektive betreffend. So habe das Bündnis auch Menschen unterstützt, die wieder nach Hause wollten. Aber der Pass war verloren gegangen. Die Arbeit der vergangenen Monate habe sich in jedem Fall gelohnt und auch Freude bereitet. Es seien Bindungen zu Menschen entstanden, Freundschaften. „Wir haben zum Beispiel eine Gastfreundschaft bei Flüchtlingen im Heim erfahren, die wir so nicht kannten“, sagt Lutz Berthold. Über ein Thema würden die Asylbewerber aber eher nicht so viel sprechen, über ihre Erlebnisse in der Heimat. Bei den Syrern sei es der Krieg. Bei den Menschen vom Balkan die soziale Not. Lutz Berthold schätzt ein: Wenn Deutschland ein Einwanderungsgesetz hätte, wäre es unnötig, den Asylparagrafen zu bemühen.

Der Verein habe auch immer wieder durch Veranstaltungen versucht, die Einheimischen zu erreichen, um Vorbehalte abzubauen. Mit durchwachsenem Erfolg. Aber auch das ernsthafte Interesse einiger sei ja gut. Der Verein wolle jetzt einigen Flüchtlingen oder Familien dabei unter die Arme greifen, hier in der Region zu bleiben, hier zu wohnen: „Es können ja nicht alle in die großen Städte gehen. Wir wollen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche helfen, es den Menschen erleichtern, sich hier einzuleben.“ Das passiere ja alles nicht im Selbstlauf und ist das größte Projekt. So sieht Lutz Berthold auch die derzeitige Kreisstrategie eher kritisch, die Asylbewerber auf große Einrichtungen zu konzentrieren. Das sei vielleicht kostengünstig, erschwere aber Integrationsbemühungen.

Daneben gibt es noch etliche Patenschaften, die zu pflegen sind. Auch wenn die „Patenkinder“ nach der Auflösung der Notunterkunft jetzt von Rossendorf bis Hoyerswerda verstreut sind. Hilfe sei nach wie vor nötig. Lutz Berthold denkt zum Beispiel an zwei Brüder aus Syrien, quasi mit einer identischen Geschichte. Einer habe seinen Asylantrag genehmigt bekommen, der andere nicht. Er sitze wie auf glühenden Kohlen. Wichtig sei es dann, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Oder auf Eltern Einfluss zu nehmen, damit die Kinder regelmäßig zur Schule gehen. Denn das sei für eine Perspektive hier besonders wichtig. Manchmal gehe es auch nur um einen neuen Sattel fürs Fahrrad. Außerdem plant der Verein, zu Kinoveranstaltungen einzuladen. „Wir wollen Filme zeigen, die zur Flüchtlingsthematik passen und die Leute damit ansprechen.“

Eines ärgert den Großröhrsdorfer besonders, wenn er derzeit die Debatte um das „Wir schaffen das!“ der Kanzlerin und um Burka-Verbote verfolgt: „Es geht uns doch vor allem auch darum, Mitmenschlichkeit zu zeigen. Das geht derzeit unter.“

