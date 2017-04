Flüchtlingshelfer fühlen sich alleingelassen In einem offenen Brief schreiben Initiativen aus dem Landkreis, was sich aus ihrer Sicht bei der Integration dringend verbessern muss.

Johann Blatzheim (2. v.l.) und Angelika Richter (r.) vom Verein Buntes Radebeul beim „Kochen Kunterbunt“ in der Kantine der Landesbühnen Sachsen in Radebeul Anfang März. Das Bündnis ist einer der Mitunterzeichner des offenen Briefes. © Norbert Millauer

Fast vier Seiten ist er lang und unterzeichnet mit sieben Namen. Diese stehen für Initiativen und Vereine, die sich im Landkreis für die Integration von Asylbewerbern einsetzen. Und, so kann man dem offenen Brief entnehmen, die sich mit dieser Aufgabe oft alleingelassen fühlen.

In ihrem Schreiben, das an die Mitglieder des Bundestages, des Landtages, an den Landrat, den Kreistag sowie die Bürger- beziehungsweise Oberbürgermeister gerichtet ist, führen sie sieben konkrete Punkte auf, bei denen „dringender Handlungsbedarf besteht“. Vieles sei durch die Politik einfach verschlafen worden und werde auch heute noch völlig ignoriert. „Wir, die wir mit unserer Arbeit sehr nahe an den Flüchtlingen dran sind, sehen immer mehr Probleme auf uns zukommen, die durch die Politik nicht gesehen werden oder vielleicht auch nicht gesehen werden wollen!“ Kritisiert wird auch das Integrationskonzept des Kreistags, in dem es nur um eine aktuelle Bestandsaufnahme gehe, statt Handlungsempfehlungen und Grundsätze für die Zukunft zu formulieren. Hier sei „in den vergangenen Monaten einiges verpasst worden“.

Dezernent Manfred Engelhard bezieht für den Landkreis Position. Die Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung habe eine hohe Priorität. Er verweist auf das Ausländeramt, die hauptamtliche Ausländerbeauftragte und die vier Integrationskoordinatoren. Außerdem werde großer Wert auf die enge Zusammenarbeit mit den Vereinen und Initiativen gelegt. „Umso überraschender ist die pauschale und undifferenzierte Kritik an der Flüchtlingsarbeit der Verwaltung, die in dieser Form strikt zurückgewiesen wird und der Realität nicht gerecht wird.“

Die Verfasser hätten „die vielen direkten Gespräche“ nutzen können, um diese Themen anzusprechen. Das Integrationskonzept beschreibe „die aktuelle Situation mit dem Hinweis auf eine stete Fortschreibung analog der Problemlagen“, Ehrenamtler sollen mit einbezogen werden.

Unterschiedliche Reaktionen

Während der Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) über seine Sprecherin mitteilen lässt, er werde sich zum Brief äußern, nachdem er das Gespräch mit dem Bündnis Buntes Meißen, einem der Unterzeichner, gesucht habe, erklärt der Radebeuler OB Bert Wendsche (parteilos): Der Hinweis, dass die Initiativen Arbeit übernehmen, „die eigentlich durch staatliche Stellen zu organisieren und zu gewährleisten ist“, greife zu kurz. Integration sei als gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu begreifen. „Sie kann weder alleinige Aufgabe des Staates noch der Ehrenamtlichen sein.“ Dazu gehöre auch „das Eingeständnis, dass der überwiegende Teil der Geflüchteten erhebliche Integrationsdefizite – insbesondere Sprache und Ausbildung – aufweist“.

Unterstützung erhalten die Verfasser vom sächsischen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU). Inhaltlich weise der Brief auf einige bestehende Missstände hin, gehe aber in manchen Punkten von unzutreffenden Sachverhalten aus. „Wir müssen differenzieren zwischen den Zuständigkeiten des Bundes, des Freistaates, des Kreises und der Kommune, die Wirkung der vielen zwischenzeitlich eingeleiteten Maßnahmen geduldig abwarten und dürfen bei allem die Kostenfrage nicht aus den Augen verlieren.“

Mackenroth kann aber verstehen, wenn die Flüchtlingshelfer frustriert sind: „Wir geben sehr viel Geld aus für Sprachkurse und für Integrationsmaßnahmen, lassen die für die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz unserer Integrations- und Flüchtlingspolitik so unendlich wichtige Helferszene aber weitgehend alleine.“

