Flüchtlingsgräber ziehen weiter Das Projekt Lampedusa 361 war ein Erfolg. Die Resonanz hat die Initiatoren überrascht.

Die Matten mit den Grabfotos haben den Theaterplatz in einen imaginierten Friedhof verwandelt, so der Verein Friends of Dresden. Sie sollen voraussichtlich auch in Düsseldorf ausgelegt werden. © Arvid Müller

Die 90 Grabmatten vom Theaterplatz sind eingerollt. Trocken und sauber liegen sie in einem Dresdner Lager, die Ausstellung Lampedusa 361 ist Geschichte. Doch es gibt neue Pläne. Die Fotos von Friedhöfen auf Lampedusa und Sizilien sollen nicht dauerhaft eingemottet bleiben. Der Verein Friends of Dresden will sie auch in anderen Städten zeigen. Heidrun Hannusch, die Vorsitzende des Vereins der den Dresden-Preis verleiht, ist unter anderem mit Düsseldorf in Kontakt.

Etwa 20 000 Menschen haben den imaginierten Friedhof vor der Semperoper besucht, schätzt die Vereinsvorsitzende. „Wir haben uns natürlich gewünscht, dass sich das viele ansehen. Aber mit dieser riesigen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, stellt sie am Tag nach dem Abbau der Ausstellung fest. Reichlich vier Tage lang lagen die Bildmatten auf dem Pflaster vor dem Opernhaus. Anders als befürchtet gab es keine Versuche, das Kunstwerk zu beschädigen oder gar zu verbieten. „Null, nichts, gar nichts ist passiert“, sagt Heidrun Hannusch. Der Wachschutz, der Lampedusa 361 im Auftrag des Vereins rund um die Uhr im Auge behielt, musste zu keiner Zeit eingreifen. Alle 90 Matten seien vollkommen unbeschädigt.

„Natürlich hatten alle Angst“, beschreibt Heidrun Hannusch die Gefühlslage im Verein vor der Eröffnung des Kunstprojekts. Inzwischen sei aber klar, warum es so gut funktioniert hat. „Dresden wird ja oft vorgeworfen, dass man sich zu wenig gegen Pegida wehrt, zu wenig Stellung bezieht.“ Das ist falsch, ist der Verein Friends of Dresden jetzt überzeugt. „Das eigentliche Dresden ist eher still“, sagt Heidrun Hannusch. „Es ist nicht die Art der Dresdner, dass man sich gegenüberstellt und zurückschreit“, ist die Vereinsvorsitzende überzeugt. „Wir haben es gesehen. Die Dresdner zeigen Haltung durch Stille, auf zurückhaltende Weise und nicht in der Konfrontation.“

Die Besucher hätten sich in dem imaginierten Gräberfeld bewegt, als wären sie wirklich auf einem Friedhof. Den Vorwurf, Lampedusa 361 sei genau wie das Bus-Monument auf dem Neumarkt provozierend, gerade am 13. Februar, lässt der Verein nicht gelten. „Das ist völlig unabhängig davon entstanden, es ist keine Reaktion auf den 13. Februar“, sagt die Vereinsvorsitzende. Und sie fügt hinzu: „Es dreht sich auch nicht immer alles um Dresden.“

