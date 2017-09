Flüchtlingsfamilien dürfen bleiben Bad Schandau bleibt vorerst das Zuhause für die drei Flüchtlingsfamilien. Es wurde eine Lösung gefunden.

Die drei Flüchtlingsfamilien, denen das Landratsamt kurzfristig neue Unterkünfte in anderen Gemeinden angeboten hatte, dürfen nun doch in Bad Schandau bleiben. „Wir haben zusammen mit allen Beteiligten eine Lösung gefunden“, erklärt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Es stehe zwar weiterhin ein Umzug an, jedoch innerhalb der Stadt, sodass die Kinder weiterhin die gleiche Schule und Kindertagesstätte besuchen können. Das Landratsamt reduziert die Zahl der Wohnungen, die für Flüchtlinge angemietet wurden, weil zuletzt weniger ankamen und deshalb nicht mehr so viele Unterkünfte vorgehalten werden müssen. Die kurzfristige Umsetzung der Pläne wurde jedoch kritisiert.

Zu den Unterkünften, die nicht mehr gebraucht werden, zählt offenbar auch die Villa Johann im Kirnitzschtal, in der zeitweise Asylbewerber wohnten. Die Unterkunft in Rathmannsdorf werde aber weiterhin gebraucht, heißt es. (SZ/gk)

