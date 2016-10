Flüchtlingsfamilie wird nicht verlegt Nachdem ein 14-Jähriger drei Mädchen in Sebnitz verletzte, sollte seine Familie umziehen. Das war jedoch rechtlich nicht möglich.

Die aus Syrien stammende Familie eines Jugendlichen, der im Frühjahr in Sebnitz drei Mädchen verletzt hat, lebt weiterhin in der Stadt. Das bestätigte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) auf SZ-Nachfrage. Ruckh hatte nach Bekanntwerden des Vorfalls erklärt, er werde sich beim Landkreis dafür einsetzen, dass die Familie in eine andere Kommune umquartiert wird. Diese Verlegung hat er auch beim Landkreis beantragt, sagt er. Es sei aber rechtlich nicht möglich gewesen, die Familie umzuquartieren, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits einen Status als anerkannte oder geduldete Asylbewerber erhalten hatte. In diesem Fall kann der Landkreis nicht mehr über den Wohnort entscheiden. Das geht nur, solange das Asylverfahren läuft. Danach können Flüchtlinge selbst entscheiden, wo sie leben. Die Frage nach dem Verbleib des Jugendlichen war in Facebook-Kommentaren aufgetaucht, nachdem in Sebnitz kürzlich drei syrische Kinder im Alter von fünf, acht und elf Jahren von einer Gruppe deutscher Jugendlicher angriffen und mit einem Messer bedroht wurden. Die Kinder seien die Brüder des damaligen Täters, wurde behauptet. Die Stadtverwaltung wies das als falsch zurück. Die Familien sind nicht identisch, erklärte das Rathaus. Der zur Tatzeit 14-jährige Sohn einer Flüchtlingsfamilie hatte Ende April in Sebnitz drei Mädchen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren mit einem Gegenstand verletzt. Die Polizei ermittelte wegen Körperverletzung. Danach wurde der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben.

