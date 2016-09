Flüchtlingsarbeit aus einer Hand Es gibt viele Initiativen, aber keinen einheitlichen Nenner. Spezielle Koordinatoren sollen das ändern.

Judith Sophie Schilling (links) und ihr Team vom Bündnis Willkommen in Döbeln hat am Mittwoch einen Begegnungsnachmittag mit Geflüchteten veranstaltet. Peggy Fiedler war mit zwei Ponys zum Wettinplatz gekommen. © André Braun

Auf den Rücken von zwei Ponys drehen Flüchtlingskinder Runden über den Wettinplatz. Ihre Eltern machen Fotos. Es wird viel gelächelt beim Begegnungsnachmittag, den das Bündnis Willkommen in Döbeln organisiert hat. Geflüchtete und Einheimische sollen zusammengebracht werden. Und zwar möglichst nicht nur an diesem einen Nachmittag, sondern dauerhaft. „Wir suchen dringend Paten“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Judith Sophie Schilling.

Denn sobald die Flüchtlinge von einer Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen ziehen, fehlen ihnen Ansprechpartner. Einige können noch nicht richtig Deutsch, müssen aber Behördengänge erledigen. In der Beratungsstelle würden derzeit verstärkt Anfragen eingehen. „Ich hatte ganz aktuell einen Fall, dass wir einen Dolmetscher für einen Frauenarztbesuch gebraucht haben“, sagt sie. Es gebe in dem breiten Netzwerk an Unterstützern zwar Freunde, die bei der Übersetzung helfen, aber die könnten auch nicht immer kurzfristig einspringen.

Damit spricht Judith Sophie Schilling nur die derzeit drängendsten Probleme der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit an. Sie wünscht sich eine Schnittstelle zwischen den Behörden und den Ehrenamtlichen. Einen Ansprechpartner, der den Überblick hat. „Wir haben zwar auch unsere Strukturen aufgebaut, aber wir merken, dass die Ehrenamtlichen langsam an ihre Grenzen kommen“, sagt sie.

Undurchsichtige Strukturen

Ohne die zahlreichen Willkommensinitiativen würde die Integration der Flüchtlinge kaum gelingen, meint Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl des Landkreises. Es gebe zwar viele verschiedene Fördermöglichkeiten und viele verschiedene Initiativen in den einzelnen Kommunen, aber bisher sei die Integration „undurchsichtig und unkoordiniert“. Das bedauert auch Landrat Matthias Damm (CDU). „Wir als Landkreis sind aber Unterbringungsbehörde und können nur unterstützend für die Kommunen wirken“, sagt er. Ein weiterer Schritt ist getan: Die Kreisverwaltung wird beim Freistaat Fördermittel zur Einstellung von acht Integrationskoordinatoren beantragten. Sie unterstützen die Kommunen bei der Integrationsarbeit und sollen direkt vor Ort sitzen.

Döbeln und Freiberg bekommen jeweils einen, die übrigen Städte und Gemeinden in Mittelsachsen müssen sich die anderen sechs Koordinatoren teilen. Im Altkreis Döbeln wird eine Person für Hartha, Leisnig, Waldheim, Roßwein, Ostrau, Großweitzschen und Zschaitz-Ottewig zuständig sein. Die Koordinatoren sollen eine Schnittstelle zwischen Verwaltung und den Ehrenamtlichen sein – also genau das, was sich Judith Sophie Schilling wünscht. „Ich hoffe, dass dann alle Akteure zusammengenommen werden, um gemeinsam die beste Lösung für Strukturen und die Zusammenarbeit vor Ort zu finden “, sagt sie.

Eigentlich hätte der Kreis bis zu zehn Koordinatoren anstellen können. Die Begrenzung auf acht sei eine geografische und vor allem wirtschaftliche Entscheidung gewesen, so Landrat Damm: „Wir müssen einen Eigenanteil von 5 000 Euro pro Person und Jahr aufbringen.“ Damit müsse mehr Geld für Personalkosten im Kreishaushalt eingestellt werden. Die Rechtsaufsichtsbehörde schaut genau hin, welche Ausgaben notwendig sind. „Wir erhalten lediglich für die Unterbringung eine entsprechende Jahres-Pauschale pro Asylbewerber von 10 500 Euro“, sagt er.

Ein weiteres Problem ist die mangelnde Kontinuität in der Flüchtlingsarbeit. Sowohl Judith Sophie Schillings Arbeit als Ehrenamtskoordinatorin als auch die der Integrationskoordinatoren wird auf ein Jahr begrenzt. Es gibt zwar eine Option auf Verlängerung. Aber die muss erst wieder mit viel bürokratischem Aufwand beantragt werden. „Ich habe gut eine Woche gebraucht, um alle Unterlagen zusammenzustellen. Denn ich möchte auch im kommenden Jahr gern weitermachen“, sagt Judith Sophie Schilling.

Außer den Integrationskoordinatoren sollen 1,5 Vollzeitstellen zum Aufbau von Servicestellen für Sprach- und Integrationsmittler beziehungsweise Gemeindedolmetscherdienste beantragt und durch einen freien Träger ausgebaut werden, so Dieter Steinert. Zusätzlich sollen Arbeitsmarktmentoren beantragt und von freien Trägern eingestellt werden. Sie sollen ihre Arbeit nach Möglichkeit am 1. Oktober aufnehmen, und die Verträge für drei Jahre gelten. Hinzukommen noch zwei Bildungskoordinatoren mit einem Förderzeitraum von 24 Monaten. „Für diese beiden Stellen haben wir letzte Woche den Bescheid bekommen. Wenn es personell schaffbar ist, sollen sie ebenfalls am 1. Oktober anfangen“, sagt Dieter Steinert.

Derzeit erarbeite die Verwaltung mit Vereinen, Verbänden und Vertretern von Arbeitsagentur und Wirtschaft ein „Schnittstellenpapier“. Dazu gab es in der vergangenen Woche die Auftaktberatung. „Es sind ganz viele sehr engagiert auf dem Gebiet unterwegs, aber es geht darum, diese Aktivitäten zu vernetzen und gemeinsame Schnittstellen festzulegen“, erklärt Steinert. Damm setzt sich für die Schaffung von einem Landes- oder Bundesintegrationsamt ein, um die Aufgaben einheitlich anzugehen – nicht nur auf Kreisebene.

zur Startseite