Flüchtlinge ziehen im Frühjahr in Klotzsche ein

Das Flüchtlingsheim auf der Karl-Marx-Straße 22 in Klotzsche ist fertig. Dort sollen künftig unbegleitete minderjährige Asylsuchende untergebracht werden.

Nach Vorgaben des Jugendamtes dürfen im Gebäude maximal 25 junge Menschen leben. Der Stadtrat gab dafür grünes Licht. Wenn die Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt da ist, kann die Einrichtung in Betrieb gehen. Die Stadtverwaltung geht von einem Start im ersten Quartal 2017 aus. Bevor die ersten Kinder und Jugendlichen einziehen, soll es einen Tag der offenen Tür geben. Insgesamt investierte die Stadt für die Unterkunft an der Karl-Marx-Straße rund 2,3 Millionen Euro. Anfang des Jahres sorgten die Pläne der Stadt in Klotzsche für Unmut. Es gab mehrere Demonstrationen von Asylfeinden gegen das geplante Heim. Es folgten einige Bürgerversammlungen.

Die Unterkunft Wetterwarte 34, ebenfalls in Klotzsche, bleibt vorerst auf Standby. Falls nötig, soll sie binnen 48 Stunden in Betrieb gehen. Das sei aktuell aber nicht notwendig. Das Sozialamt habe jedoch Interesse an einer anderweitigen Nutzung. Denkbar sei, dass in diesem Objekt Obdachlose betreut werden könnten. Ein Stadtratsbeschluss von 2013 erlaubt diese Nutzung. Derzeit laufen Abstimmungen dazu im Sozialamt. Für den Standort Wetterwarte gab die Stadt bisher rund 1,3 Millionen Euro aus, so das Rathaus. (SZ/jv)

