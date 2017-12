Flüchtlinge ziehen aus der Nikopoler Straße aus Das Gros der Asylbewerber hat Zeithain bereits verlassen. Und auch in Glaubitz ist das TGZ nur noch Lager und kein Heim mehr.

Wohngebiet Nikopoler Straße in Zeithain. © Sebastian Schultz

Glaubitz/Zeithain. Die letzten Wohnungen in der Nikopoler Straße in Zeithain, in denen zwischenzeitlich bis zu knapp hundert Asylbewerber untergebracht waren, werden in diesen Tagen wieder frei. Auch das dortige Büro der Diakonie Riesa-Großenhain soll schließen, informiert Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos).

Ab dem kommenden Jahr sollen die Wohnungen in dem Neubaublock wieder ganz normal vermietet werden. Bis auf zwei Familien, die auch weiterhin in Zeithain leben werden, würden dann aber keine weiteren Asylbewerber mehr in der Gemeinde untergebracht sein. Ende 2014 waren die ersten Flüchtlinge in die Nikopoler Straße eingezogen, zwischenzeitlich lebten in den Wohnungen und einer umfunktionierten Lagerhalle sogar bis zu 240 Asylbewerber in Zeithain.

Auch in der benachbarten Gemeinde Glaubitz leben nach der Schließung eines Heimes in einem Flügel des TGZ im Februar 2017 keine Flüchtlinge mehr. Der Landkreis hält die eigene Immobilie jedoch weiterhin unbefristet als Lager für Möbel zur Ausstattung von Unterkünften für Asylbewerber und Reserve vor. „Sobald es Bedarf gibt, diesen Teil des TGZ anderweitig zu nutzen, zieht das Lager wieder aus“, so Kreissprecherin Kerstin Thöns. (SZ/ste)

zur Startseite