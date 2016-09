Flüchtlinge stellen Ausreiseanträge

Viele Flüchtlinge wollen Deutschland wieder verlassen. © dpa

Immer mehr nach Berlin geflüchtete Menschen wollen freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren. Wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Donnerstag mitteilte, stellten von Januar bis August 2 133 Flüchtlinge entsprechende Ausreiseanträge. Das sei ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tatsächlich ausgereist seien bis Ende August 1 251 Menschen. Auch das Interesse an persönlicher Beratung zu dem Thema sei stark angestiegen.

Am häufigsten zurück in ihr Heimatland wollten Flüchtlinge aus dem Irak (25 Prozent), gefolgt von Afghanistan (20 Prozent) und Albanien (zehn Prozent). Ausreisen nach Syrien sind aufgrund der anhaltenden Kriegshandlungen derzeit nicht möglich.

Die Gründe für den Rückkehrwunsch in das Heimatland sind nach Angaben des Landesamtes vielfältig. Oft stimmten die Vorstellungen der Geflüchteten mit den tatsächlichen Gegebenheiten in Deutschland nicht überein. Andere gaben wiederum an, sich um Verwandte im Heimatland kümmern zu wollen. Dazu gehöre auch, dass einige mit der Unsicherheit und der Untätigkeit am Anfang nicht zurechtkämen. (dpa)

