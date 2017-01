Flüchtlinge sollen in Löbau helfen Löbaus Oberbürgermeister will Flüchtlinge bei Arbeiten in der Stadt einsetzen. Die entsprechenden Anträge seien gestellt, heißt es.

Symbolbild: Löbauer Markt mit Rathaus © Matthias Weber

Löbau. Demnächst sollen in der Stadt Löbau Flüchtlinge in Mehraufwandsentschädigungs-Maßnahmen (kurz MAE) aufgenommen werden. Darüber informierte jetzt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) im Stadtrat. Die Stadt habe die Maßnahme für 20 Flüchtlinge beantragt, so Buchholz. Bereits im vorigen Jahr hatte sie einen solchen Versuch gestartet, aber keine Genehmigung bekommen. Jetzt sehe es jedoch gut aus, dass es klappt.

Die Flüchtlinge sollen die anderen MAE-Kräfte bei Pflegearbeiten im Stadtgebiet unterstützen. OB Buchholz findet, das sei eine sehr gute Variante, die Menschen zu integrieren. Denn so können sie an ihrem neuen Wohnort arbeiten und lernen dabei auch Deutsch. „Eine bessere Möglichkeit zur Integration gibt es doch gar nicht“, so Buchholz. (SZ/rok)

