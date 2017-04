Flüchtlinge kommen nicht in der Wirtschaft an Es dauert lange, bis die Migranten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Bisher gibt es nur wenig Beispiele.

Ministerin Petra Köpping sprach zur Integrationspolitik. © Jens Hoyer

Schnell wird es nicht gehen mit der Integration von Flüchtlingen. Diese Menschen in Arbeit zu bringen, das ist ein mühsames und langwieriges Geschäft. Das war klar nach der Veranstaltung am Donnerstag , zu der die Eckert Schulen Döbeln Behörden, Arbeitgeber und Helfergruppen eingeladen hatte. Prominenter Gast war die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD).

Der Freistaat Sachsen gibt – über die vom Bund finanzierten Angebote hinaus – in diesem Jahr über 50 Millionen Euro für Spracherwerb und Integration in den Arbeitsmarkt aus, sagte Köpping. Dort kommen bisher aber kaum Flüchtlinge an. Cornelia von Birgelen ist als Bereichsleiterin im Jobcenter eine Frau der Praxis. Das Amt muss sich um etwa 800 Flüchtlinge im Landkreis kümmern und dafür sorgen, dass möglichst viele von ihnen in Weiterbildung und Arbeit kommen. „Aber wir sind ein Flächenlandkreis und die Ausländer sind verteilt. Es ist sehr schwer, da einen Kurs zusammenzubekommen“, sagt sie. „Wir haben gerade einmal 15 Leute gefunden, die Deutsch können und arbeiten wollen.“ Die übergroße Mehrheit der Leute stecke noch in den Deutschkursen. Die Flüchtlinge müssen mindestens das Sprachzertifikat B1 erwerben, um in Arbeit zu kommen oder eine Ausbildung beginnen zu können. Das deckt sich mit der Meinung der Ministerin. „Integration als Sprint ist eine Illusion. Integration ist ein Marathon und braucht mindestens fünf Jahre.“

Die Eckert Schule in Döbeln macht mit bei diesem Marathon. Dort laufen verschiedene Sprachkurse für Asylbewerber. 70 Teilnehmer seien im Moment in Ausbildung, sagte Standortleiterin Kerstin Seifert. Die Erfolgsquote sei recht hoch: Etwa 70 Prozent der Teilnehmer hätten die B1-Prüfung geschafft. 14 Leute sind in einem Kurs für Analphabeten. Entweder, weil sie gar nicht lesen und schreiben können oder weil sie nicht die lateinische Schrift beherrschen. Diese Gruppe wird ein Jahr lang ausgebildet, so Kerstin Seifert – und sollte dann auch mit einem B1-Zertifikat abschließen. „Es gibt viele Leute, die sich echt bemühen und Deutsch lernen wollen“, sagte die Leiterin. „Diese Leute möchten wir gern an Arbeitgeber vermitteln.“ In einem Fall sei das mit einem Afghanen schon gelungen. „Der hat als Hilfsarbeiter bei Pierburg angefangen und beginnt im August eine Ausbildung.“

Allein für elf Millionen Euro finanziert der Freistaat Sprachkurse. „Es mehren sich aber die Beschwerden. Wir müssen die Qualität besser kontrollieren“, sagte Petra Köpping. „Ein B1-Abschluss muss auch B1 sein. Manche Arbeitgeber stellen fest, dass die Kommunikation mit den Migranten nicht funktioniert.“

Ein Unternehmer fragte nach der Möglichkeit von Praktika für Asylbewerber. Ganz so einfach ist es aber nicht, einen Migranten im Betrieb auf Probe mitarbeiten zu lassen, wie Martin Gräser von der Ausländerbehörde sagte. „Wenn es keine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit ist, müsste selbst einem Praktikanten Mindestlohn gezahlt werden.“ Und damit ergibt sich womöglich eine Kollision mit dem Asylrecht. „Besser ist es, bei der Agentur anzufragen, ob das Praktikum über eine Maßnahme absolviert werden kann.“ Köpping verwies auf die Möglichkeit, dass sogenannte Arbeitsmarktmentoren Firmen bei der Einstellung von Flüchtlingen unterstützen können.

