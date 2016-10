Flüchtlinge integriert In den Ortsteilen sind 27 Asylbewerber untergekommen. Die Probleme seien nicht gravierend, sagt die Stadt.

Vorerst wird die Stadt Hohnstein wohl keine neuen Flüchtlinge aufnehmen müssen, obwohl noch Kapazitäten frei wären. Insgesamt leben derzeit 27 Flüchtlinge im Gemeindegebiet. Die Integration in das Hohnsteiner Gemeindeleben läuft derzeit komplett ehrenamtlich über die AG Asyl und deren Helfer. Sie kümmern sich unter anderem um die Begleitung der Familien bei Behördengängen oder bei Einkäufen, organisieren Spendenaktionen wie die für Fahrräder und Bekleidung. Um die Ehrenamtlichen etwas zu entlasten, habe die Stadt beim Landratsamt einen „Antrag auf einen Migrationskoordinator gestellt“, sagt die Bau- und Hauptamtsleiterin. Man könne nur froh sein, dass es Leute gebe, die ihre gesamte Freizeit opfern.

Trotz aller Vorbehalte gegenüber der Unterbringung von Asylbewerbern noch vor Monaten gibt es viele positive Aktionen. So würden einige der Jungen im Sportverein Hohnstein Fußball spielen. Darüber hinaus gebe es zum Beispiel die Begegnungscafés, die durch die AG Asyl organisiert werden. Einige Hohnsteiner und Bewohner aus den Ortsteilen würden diese nutzen, um mit den Asylbewerbern ins Gespräch zu kommen. Begegnungscafés gab es bereits in Rathewalde und Zeschnig. Außerdem wurden Aktionen in Ehrenberg organisiert.

Probleme gebe es in Teilen noch mit der Verständigung. Dort wo kein Dolmetscher vor Ort sei, wäre das mitunter schwierig. Angesprochen werden Probleme mit der Mülltrennung oder wegen kultureller Unterschiede. In den Gesprächen mit den Anwohnern und den Asylbewerbern habe man diese aber lösen können. Die Stadtverwaltung schätzt ein, dass dies keine gravierenden Probleme seien.

