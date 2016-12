„Flüchtlinge fallen bei uns kaum auf“ Mehr als 2 000 Verfahren haben die Richter in Riesa 2016 verhandelt. Probleme machte vor allem eine Gruppe.

Herbert Zapf leitet das Amtsgericht Riesa. Er sei selbst überrascht, dass Straftaten von Asylbewerbern in diesem Jahr kaum eine Rolle gespielt hätten, sagt er. Wenn Flüchtlinge vor Gericht gestanden hätten, dann in den meisten Fällen wegen Ladendiebstahls. © Sebastian Schultz

Zwischen den Jahren ist auch am Riesaer Amtsgericht etwas Ruhe eingekehrt. Bis einen Tag vor Weihnachten wurde verhandelt, in dieser Woche ging es etwas ruhiger zu für die neun Richter und anderen Justizbediensteten, die in Riesa ihrer Arbeit nachgehen. Zum Jahresabschluss hat die Sächsische Zeitung mit dem Vorsitzenden des Amtsgerichts, Herbert Zapf, gesprochen – über das vergangene Jahr, Kritik an vermeintlich zu weichen Urteilen und über Fälle, die ihn 2016 besonders bewegt haben.

Herr Zapf, 2015 hatten Sie und Ihre Kollegen mehr als genug Arbeit. Wie sah es in diesem Jahr aus?

Die Geschäftsbelastung ist etwas zurückgegangen, wie wohl auch in der gesamten Justiz. Die Verfahrensdauer ist in Riesa recht überschaubar. Wir sind personell auch im kommenden Jahr noch gut aufgestellt, obwohl unsere Assessorin Frau Walther turnusmäßig ans Verwaltungsgericht wechselt. Was trotzdem schade ist, denn etwas frisches Blut tut uns immer gut. Das bringt auch immer frischen Wind herein.

Wie viele Strafverfahren hat das Amtsgericht denn bisher in 2016 verhandelt?

Schöffen- und Jugendschöffengericht, Strafrichter, Jugendrichter und Bußgeldrichter zusammen verhandelten und entschieden im ablaufenden Jahr knapp 1 000 Verfahren. Hinzu treten etwa 500 Verhandlungen der Zivilrichter und 550 Verhandlungen der Familienrichter. Wider Erwarten spielen im Bereich der Strafsachen die Flüchtlinge keine bedeutende Rolle. Wenn überhaupt, dann fallen sie durch kleinere Ladendiebstähle auf – oder sie sind selbst Opfer von Gewalttaten. Da hatte ich auch einige Verfahren, in denen Ausländer auf offener Straße grundlos verfolgt und verprügelt wurden. Beispielsweise wird am 6. Januar wieder eine solche Sache verhandelt, in der zwei Eritreer ohne ersichtlichen Grund durch Riesas Innenstadt gejagt und angegriffen wurden. Das große Problem in beiden Fällen ist die hohe Volatilität.

Sie meinen, dass die Flüchtlinge bis zum Prozessbeginn häufig schon nicht mehr in der Region sind?

Genau. Damit stehen sie auch nicht mehr als Zeugen zur Verfügung. Und die Beweislage ist dann meistens sehr dünn. Aber wie gesagt, Kriminalität von Flüchtlingen spielt strafrechtlich kaum eine Rolle, das beschäftigt nicht einmal einen halben Richter. Beim Familiengericht ist allerdings das Gegenteil der Fall.

Wie meinen Sie das?

Mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sind unsere Familienrichter schon sehr beschäftigt, weil in jedem Fall von Amts wegen ein Vormund bestellt werden muss. Das sind sehr komplexe Verfahren, die eben beim Amtsgericht angesiedelt sind.

Im vergangenen Jahr sorgten auch zahlreiche Drogenrazzien in der Region für Aufsehen. Spüren Sie in diesem Bereich Veränderungen?

Wir hatten nach der Razzia im Riesaer Mühlenviertel eine Reihe von Verfahren gegen die Korona von Subdealern. Und das Schöffengericht verhandelte viele Fälle aus der PR-Bar in Großenhain. Insgesamt kann man sagen: Die Drogenkriminalität ist auf gehobenem Niveau gleichbleibend. Nach wie vor spielt Crystal eine große Rolle, gefolgt von den Hanfpflanzen.

In diesem Jahr sorgten auch die sogenannten Reichsbürger für viele Schlagzeilen, nachdem einer von ihnen einen Polizisten erschossen hatte.

Mit den Reichsbürgern haben wir, ich will nicht sagen „Riesenprobleme“, aber sie versuchen auch, der Justiz auf der Nase herumzutanzen. Insbesondere den Gerichtsvollziehern ist das ein Begriff, wenn etwa seitenlang argumentiert wird, dass man den Rundfunkbeitrag nicht zahlen müsse. Oftmals führen dann kleine Sachen zu Verfahren von enormem Umfang. Ich habe hier eine Akte liegen, die fast 800 Seiten umfasst – wegen einer Geldstrafe von 15 Euro. Wir hatten hier auch schon kleinere Fälle, in denen sich unsere Gerichtsvollzieher übel beschimpfen lassen mussten. Und bei Verhandlungen sind dann häufig Störer anwesend. Das geht dann soweit, dass man Leute aus dem Gerichtssaal entfernen lassen muss. Es ist bedauerlich, dass in diesem Bagatellbereich keine ausreichende Handhabe gegeben ist, Grenzen aufzuzeigen und Verfahren im Sinne des Gesetzes zu beenden.

Das betrifft aber sicher nicht nur bekennende Reichsbürger...

Ja. Das Amtsgericht Riesa hat sich zunehmend auch mit nichtbezahlten Bußgeldern in Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu befassen. Das heißt zum Beispiel, dass Leute der Meinung sind, sie müssten nicht zahlen, weil sie Geld vom Staat bekommen. In diesen Fällen ist die Verhängung von Erzwingungshaft bis zu sechs Wochen und in Ausnahmefällen bis zu drei Monaten vorgesehen. Ich habe in dieser Angelegenheit erst in der vergangenen Woche den 407. Beschluss in diesem Jahr unterschrieben. Dabei geht es häufig um Geldbußen von gerade einmal zehn oder 20 Euro.

Für ihre Urteile stehen die deutschen Gerichte desöfteren in der Kritik. Hand aufs Herz, wie oft bekommen Sie vorgeworfen, in Deutschland herrsche eine Art „Kuscheljustiz“?

Das kommt vor, sowohl privat als auch hier am Amtsgericht. Dazu kann ich nur sagen: Jeder Fall ist anders. Und ob die Entscheidung im Bereich des Richtigen ist – denn die einzig richtige Entscheidung gibt es nicht – hängt nicht von den wenigen Eckdaten ab, die im Polizeibericht stehen. Die öffentliche Diskussion übersieht völlig, dass jede Entscheidung völlig individuell ist und eine Vielzahl von Argumenten berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite kann man natürlich darüber streiten, ob der Gesetzgeber in bestimmten Fällen eine andere Strafandrohung vorsehen sollte. Aber da hat jeder seine Meinung.

Welche Verhandlung ist Ihnen denn am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben?

Der Missbrauchs- und Vergewaltigungsfall, den wir vor Kurzem hatten. Da sind seitens der Zeugen Tränen vergossen worden, wie das hier selten der Fall ist. Wie die Betroffenen beeinträchtigt waren, das war auch für mich persönlich bewegend.

Die Fragen stellte Stefan Lehmann.

zur Startseite