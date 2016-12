Flüchtlinge bleiben im Oberland Der Kreis kündigt Wohnungen für Asylbewerber. In Ebersbach-Neugersdorf setzt sich ein Bündnis gegen Umzüge ein.

Koffer packen und umziehen – das müssen derzeit einige Flüchtlinge im Landkreis Görlitz. Doch, wenn die Betreuung vor Ort gut funktioniert – wie in Ebersbach-Neugersdorf – dürfen einige auch bleiben. © dpa

Beinahe hätten die Asylbewerber in Ebersbach-Neugersdorf alle ihre Koffer packen müssen. Die elf Wohnungen, in denen sie in den vergangenen Monaten lebten – der Landkreis hat sie im Oktober gekündigt. Die Familien sollten umziehen, zurück in Heime oder in andere Wohnungen. Beinahe. Mittlerweile gibt es eine neue Entwicklung für die Asylbewerber im Oberland: „Wir haben einen Kompromiss gefunden mit dem Landkreis“, erzählt Edith Peisert, Mitglied im Willkommensbündnis Ebersbach-Neugersdorf. Die meisten der Flüchtlinge dürfen nun doch bleiben. Einige müssen ihre Koffer aber tatsächlich packen. Insgesamt hat der Landkreis rund hundert Asylbewerber-Wohnungen im Kreisgebiet gekündigt.

Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise hatte der Landkreis Görlitz stark auf dezentrale Unterbringung gesetzt – und zahlreiche Wohnungen in den Städten und Gemeinden angemietet. Mittlerweile aber habe sich die Situation geändert, erklärt Dirk Hammer, kommissarischer Leiter vom Ordnungsamt des Kreises: „Die Zuweisungen sind extrem stark zurückgegangen.“ Monatlich kommen nur noch rund 60 Flüchtlinge im Kreis an. „Damit hatten wir nicht gerechnet und viele Kapazitäten geschaffen.“ Das war auch vom Freistaat noch zu Beginn des Jahres so verlangt. Mittlerweile aber werden viele der Wohnungen nicht mehr benötigt. Für den Kreis eine finanzielle Frage. Welche Wohnungen betroffen sind, das hänge an den Laufzeiten der Mietverträge. Denn die seien unterschiedlich, erklärt Dirk Hammer. „An bestehende Verträge werden wir uns auf jeden Fall halten.“ Die Verträge also, die noch eine Zeit laufen, bleiben bestehen. Die, welche jetzt auslaufen, sind gekündigt worden. Zu letzteren gehören auch die elf Wohnungen in Ebersbach-Neugersdorf.

Das Willkommensbündnis in der Stadt wollte das nicht einfach hinnehmen. „Unsere Asylbewerber sind bei uns sehr gut angekommen“, sagt Edith Peisert. Sie gibt seit vergangenem Jahr gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen Deutschunterricht für die Flüchtlinge, die keine staatlich finanzierten Kurse bekommen. Ihre Schüler haben erst vor Kurzem die erste große Sprachprüfung abgelegt. Mehrere Asylbewerber machen Praktika bei Unternehmen in der Region. Der Firmenausbildungsring Oberland ist es auch, der die Sprachkurse finanziert. „Wir freuen uns, dass die Asylbewerber, die zu uns gekommen sind, so gut integriert sind“, sagt auch Alexandra Kind, Hauptamtsleiterin der Stadt Ebersbach Neugersdorf. Anfang 2015 hatte die Stadt zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, bei der auch kritische Stimmen laut wurden. „Die anfänglichen Befürchtungen von Einwohnern, dass möglicherweise die Kriminalität steigen wird, haben sich nicht bestätigt“, sagt Alexandra Kind. „Das Willkommensbündnis und die Unternehmen haben eine großartige Arbeit geleistet.“

Links zum Thema Kommentar: Die Patent-Lösung gibt es nicht

Nun lud die Stadt alle Beteiligten im Oktober erneut zu einem Gespräch ein. Mit der Unterbringung von Flüchtlingen haben die Städte und Gemeinden selber nichts zu tun, das ist Aufgabe des Landkreises. „Wir als Stadt wollten einfach wissen, wie es weitergehen sollte“, sagt Alexandra Kind. Wie viele Asylbewerber sind betroffen? Welche Auswirkungen hat ihr Wegzug auf Schulen und Kitas? Der Kompromiss nach dem Gespräch sieht nun so aus: Fünf der elf Wohnungen sind gekündigt worden. Sechs Familien werden bleiben. „Offenbar werden die Asylbewerber in Ebersbach-Neugersdorf gut betreut“, sagt Dirk Hammer. Er ließ sich überzeugen. „Ich denke, wir haben den Spagat zwischen dem finanziellen Aspekt und einer gut funktionierenden Integration hinbekommen.“ Laut SZ-Informationen wollten zwei weitere Familien von sich aus vom Oberland nach Zittau ziehen. Eine Familie soll, so die bisherigen Informationen, in eine Löbauer Gemeinschaftsunterkunft gezogen sein, ein weiterer Asylbewerber in ein Zittauer Heim.

Manche der Wohnungen, die im Kreisgebiet gekündigt wurden, standen ohnehin leer. Die Menschen aus den belegten Wohnungen werden überwiegend in andere Wohnungen umziehen, teilweise auch zurück in die Gemeinschaftsunterkünfte, teilt Kreissprecherin Marina Michel mit. Wer wohin genau zieht, hänge an mehreren Faktoren, erklärt Dirk Hammer: „Wir schauen schon auf das Umfeld.“ Die vorhandenen Strukturen spielen mit hinein, auch die Bleibeperspektive.

Edith Peisert muss einem der aus Ebersbach-Neugersdorf weggezogenen Asylbewerber jedenfalls noch Post nachschicken. Er lernte in ihrem Sprachkurs. Jeder der Teilnehmer hatte dort vergangene Woche eine Urkunde bekommen. Bei der Übergabe konnte der Mann aber wegen seines Umzugs nicht dabei sein. Diese Urkunde will Edith Peisert ihm nachsenden. (mit SZ/rok, SZ/fs)

zur Startseite