Gerichtsbericht Flüchtlinge an Rastplatz ausgesetzt Zwei Araber transportieren Flüchtlinge nach Deutschland, um Geld zu verdienen. Vor Gericht gesteht einer von beiden.

Am Morgen des 13. Mai war eine Lehrerin schon recht früh auf der Autobahn A17 Richtung Dresden unterwegs. Kurz nach sieben Uhr steuerte sie den Rastplatz „Am Nöthnitzgrund“ an. Noch während sie ihren Wagen parkte, war ihr ein brauner Transporter aufgefallen, aus dem mehrere dunkel gekleidete Frauen stiegen. „Als ich von der Toilette zurück kam, waren noch mehr Menschen aus dem Laderaum des Kleinlasters geklettert“, berichtet die 53-Jährige. Der Transporter mit tschechischem Nummernschild sei dann ohne die Passagiere abgefahren. Beinahe zeitgleich habe das silberne Auto, welches neben ihr gestanden hatte und mit einem H für Hungary, also Ungarn, gekennzeichnet war, den Parkplatz verlassen. Da der Verdacht einer unerlaubten Einreise von Ausländern nahelag, rief die Zeugin die Polizei.

An der Autobahnanschlussstelle Bad Gottleuba konnten die beiden verdächtigen Fahrzeuge gestoppt und deren Fahrer, ein staatenloser Palästinenser und ein Syrer, wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen werden. Bis zur Eröffnung des Verfahrens am Amtsgericht Pirna blieben die mutmaßlichen Schleuser, die seit mehreren Jahren in Ungarn leben, in Untersuchungshaft.

Ammar A. räumte zum Prozessauftakt Ende November die unerlaubte Einfuhr der größtenteils aus Syrien und dem Irak stammenden Flüchtlinge ein. Der 32-jährige Palästinenser sagte, dass er den Transport übernommen hatte, weil er in Geldnot gewesen war. Ein Freund habe schließlich den Kontakt zum Auftraggeber hergestellt. Mit ihm war abgemacht, dass er 500 Euro für die Fahrt nach Deutschland bekommen sollte. In Ungarn entspricht das einem Monatslohn.

Am Abend des 12. Mai dieses Jahres, so erzählte der Angeklagte, sei er in Budapest Richtung Deutschland aufgebrochen. Weder habe er kontrolliert, wie viele Menschen auf der Ladefläche waren, noch habe er nachgesehen, unter welchen Bedingungen sie dort saßen. „Gedanken habe ich mir schon gemacht, weil ich Frauen mit Kopftuch gesehen hatte“, sagte der Mann. Dass auch Kinder unter den 16 Passagieren waren, will er aber nicht bemerkt haben.

Einreiseverbot nach Ungarn

Der Mann berichtete, dass gleich zu Beginn der Fahrt das Navigationsgerät kaputt gegangen war. Daraufhin sei ihm vom Auftraggeber ein Mann geschickt worden, der vorausfahren und den Weg weisen sollte. Dieser Mann steuerte einen silbernen VW-Sharan. Das war das Fahrzeug, von dem die Zeugin auf dem Rastplatz angenommen hatte, dass es zu dem Kleinlaster gehörte.

Hassan Al Z., der am Steuer dieses Wagens gesessen hatte, bestritt vor Gericht, etwas mit dem Flüchtlingstransport zu tun gehabt zu haben. Der 53-Jährige, der in Budapest in einem Restaurant angestellt war, behauptete, dass er alle paar Monate nach Holland und Belgien fahre, um dort Landsleute mit Haushaltswaren zu beliefern. So auch am 13. Mai. Unterwegs habe er dann einen Anruf von einem Lieferanten erhalten. Dieser soll ihn gebeten haben, einem Mann, der ebenfalls Richtung Deutschland fuhr, den Weg zu weisen, da dessen Navigationssystem ausgefallen war. Erst kurz vor Dresden will Hassan Al Z. auf Ammar A. getroffen sein. Vorher habe man sich nicht gekannt, sagte der Angeklagte. Auch habe er nicht gewusst, dass Ammar A. Flüchtlinge transportierte.

Das glaubte Richterin Cornelia Rosen nicht, denn die Auswertung der Mobilfunkdaten der beiden Männer hatte ergeben, dass sie schon am Abend des 12. Mai telefonisch miteinander in Kontakt gestanden hatten. Dazu belegten Fotoaufnahmen der Überwachungskameras an den Grenzübergängen, dass Hassan Al Z. dem Transporter die ganze Strecke von Ungarn nach Deutschland vorausgefahren sein muss.

Erst als der Staatsanwalt dem beharrlich leugnenden Syrer klar machte, dass ihn der Beweislage nach eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren erwartet, besann er sich und räumte zögerlich ein, an der Schleusung beteiligt gewesen zu sein.

Wegen des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern wurden Ammar A. und Hassan Al Z. zu zwölf beziehungsweise 15 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Beide Strafen setzte die Richterin zur zweijährigen Bewährungszeit aus. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war neben den Geständnissen, auch wenn das im Falle von Hassan Al Z. sehr spät kam, die lange Zeit, die beide Männer bis zur Verhandlung in Untersuchungshaft verbracht hatten. Während der ältere, gegen den sowohl in Ungarn, als auch in Österreich in ähnlicher Sache ermittelt wird, wieder nach Ungarn zurückkehren kann, ist unklar, wo Ammar A. zukünftig leben wird. Gegen ihn liegt ein Einreiseverbot nach Ungarn vor. Dort war er wegen Körperverletzung und Beteiligung an Vorbereitungen zu Schleuser-Fahrten zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die er aber abgesessen hat.

