Flüchtling liegt noch immer im Krankenhaus Der Vorfall im Asylbewerberheim in Klingenberg ist weiterhin nicht aufgeklärt. Medizinische Analysen stehen noch aus.

Hier hatte ein Libyer Polizisten angegriffen und war angeschossen worden. © Frank Baldauf

Der 23-jährige Flüchtling, der bei dem Polizeieinsatz im Asylbewerberheim in Klingenberg vor rund zwei Wochen von einem Polizisten angeschossen wurde, ist noch im Krankenaus. Zu den Hintergründen kann die Polizei vorerst keine Bewertung abgeben, wie Polizeisprecher Marko Laske auf Nachfrage mitteilt.

Auch das Ergebnis der Blutuntersuchung liege noch nicht vor. Der veranlasste Test soll Klarheit darüber bringen, ob der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Libyer hatte die Mitarbeiter des Wachdienstes im Heim an der Salzstraße mit dem Messer bedroht. Diese alarmierten daraufhin die Polizei über den Notruf. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann aufgebracht und aggressiv gewirkt und nicht auf die Ansprechversuche reagiert. Der 23-Jährige ging mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zu, weshalb ihn der Polizist mit einem Schuss in den Oberschenkel stoppte. (SZ/aeh)

