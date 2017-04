Flüchtling in Zittau in Gewahrsam genommen 16-Jähriger randaliert in Flüchtlingseinrichtung.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Dienstagnachmittag hat Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland hat am Dienstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft an der Böhmische Straße in Zittau einen 16-jährigen Iraker in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

Der Minderjährige randalierte in der Einrichtung und wollte sich nicht beruhigen. Für den weiteren Verlauf des Tages sowie der anschließenden Nacht blieb der Jugendliche nach der Entscheidung eines Richters im Gewahrsam der Polizei. Das Jugendamt wird von der Polizei über das Vorkommnis informiert. (SZ)

