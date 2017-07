Flüchtiger Sattelzugfahrer vor der Grenze bei Ludwigsdorf entdeckt

Rentner verursacht Unfall, wohl weil er Alkohol getrunken hatte Görlitz. Am Donnerstagabend ist es in Hagenwerder zu einer Kollision zwischen einem Mitsubishi Space Star und einem Mercedes-Benz gekommen. Der 73 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens kam auf der August-Bebel-Straße von der Fahrbahn ab und stieß mit dem parkenden Daimler zusammen. Ein Zeuge beobachtete dies und verhinderte, dass der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ. Dieser hatte seinen Wagen zwischenzeitlich zurückgesetzt und versuchte, seine Fahrt fortzusetzen. Der 30-jährige Beobachter zog jedoch die Zündschlüssel des Mitsubishi ab und rief die Polizei. Eine alarmierte Streife fand auch schnell den vermutlichen Grund des Zusammenstoßes heraus. Sie stellte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Die Ordnungshüter begleiteten ihn zur Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1500 Euro. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen. (szo)

Säumiger Zahler in seiner Wohnung festgenommen Görlitz. Polizisten des Reviers Görlitz haben am Donnerstagabend einen Mann an der Berliner Straße in seiner Wohnung aufgesucht und diesen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den 32-Jährigen bestand ein Vollstreckungshaftbefehl. Die darin geforderte Geldsumme von 750 Euro konnte er nicht begleichen. Der Mann wird im Gefängnis in den nächsten 50 Tagen seine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. (szo)

Zwei Männer geraten in Löbau in Streit und zücken Messer Löbau. Im Park des Messegeländes in Löbau sind am Donnerstagabend zwei Männer handgreiflich geworden. Dabei soll ein 26-jähriger Libyer einen 25-jährigen Landsmann mit einem Messer verletzt haben. Der Geschädigte meldete sich anschließend in seiner Wohnunterkunft. Ein Betreuer alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Die Schnittverletzungen am Hals sowie an den Armen und eine Kopfverletzung waren nicht lebensbedrohlich. Sie wurden in einem Krankenhaus versorgt. Kriminalpolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (szo)