Flüchtender verliert Rennen

Am Samstagvormittag kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dresden einen 23-jährigen Mann. Der libanesische Staatsangehörige konnte zwar keine Ausweis-Papiere vorweisen, händigte als Zeichen des guten Willens aber ein selbstgebautes Cuttermesser aus. Das nahmen die Beamten dankend in Empfang.

Um die Identität des Mannes zu klären, baten sie ihn, mit auf die Wache zu kommen. Auf dem Weg dahin riss sich der junge Mann los und rannte weg. Die Beamten folgten der Aufforderung zum Frühsport, sprinteten hinterher, holten den Flüchtenden ein und brachten ihn nun besser bewacht doch noch zur Wache.

Der Grund für das Wegrennen des Mannes bestand offenbar im Besitz einer Cliptüte mit Amphetaminen, die die Beamten bei ihm fanden. Daraufhin leiteten die Bundespolizisten Ermittlungen ein wegen unerlaubten Drogenbesitzes. (szo)

