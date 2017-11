Flüchtender Autodieb nach Verfolgungsjagd gestellt Bundes- und Landespolizei gelingt die Festnahme eines Polen, der einen gestohlenen Audi über die Grenze bringen wollte.

Ein flüchtender Autodieb konnte in einer gemeinsamen Aktion von Bundes- und Landespolizei auf der B 115 gestellt werden. (Symbolbild) © dpa

Landkreis. Nach einer wilden Verfolgungsjagd hat die Bundespolizei, mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Görlitz, in der Nacht zum Dienstag einen Autodieb bei Kodersdorf stellen können. Dieser war mit einem schwarzen Audi Q5 auf der A 4 in Richtung Görlitz unterwegs und sollte von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrolliert werden. Auf die Aufforderung der Beamten, dem Polizeiwagen zu folgen, reagierte der Fahrer mit einem Fluchtversuch, der nach mehreren erfolglosen Anläufen auch gelang. Trotz Hilfe der Bundespolizei Ludwigsdorf konnte das Fahrzeug auch am Tunnel Königshainer Berge nicht gefahrlos gestoppt werden.

Um den erwarteten zusätzlichen Streifen am ehemaligen Grenzübergang Ludwigsdorf zu entgehen, verließ der Pole die Autobahn und fuhr über die B 115 weiter in Richtung Niesky. Ein durch die Landespolizei ausgelegter Nagelgurt wurde vom Flüchtenden erkannt und umfahren. Als er wieder auf die A 4 in Richtung Dresden fahren wollte, verlor der 35-Jährige die Kontrolle über den Audi und fuhr sich auf einer Wiese fest. Der Fluchtversuch zu Fuß führte jedoch zur Verhaftung. Neben dem Diebstahl wird sich der Fahrer auch wegen Fahrens unter Drogen verantworten müssen, denn ein Test ergab die Einnahme von Amphetaminen, wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilte. (szo)

