Flüchtende Fahrer

Flüchtigen Autofahrer unter Alkohol nach Unfall gestellt

Bautzen. An der Einmündung der Ziegelstraße in die Muskauer Straße hat sich in der Nacht zu Sonnabend ein Unfall ereignet. Ein 27-Jähriger wollte kurz vor Mitternacht nach links in die Ziegelstraße abbiegen. Jedoch verpasste er die Einfahrt, fuhr zehn Meter über den Fußweg, beschädigte dabei ein Verkehrsschild und fuhr anschließend weiter. Er hatte jedoch das vordere Nummernschild verloren. So war es für die Beamten, die den Schaden entdeckten, leicht. Der Mann hatte den beschädigten Wagen in einem Hinterhof der Ziegelstraße abgestellt. Im Rahmen der anschließenden Fahndung stellten Streifen des Polizeireviers Bautzen den Fahrer im umliegenden Bereich fest. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.