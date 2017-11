Flucht von Tankbetrügern endet an der Stadtbrücke Eine Verfolgungsjagd durch Görlitz wird durch einen Unfall am Grenzübergang beendet. 120 Liter Diesel konnten gesichert werden, einer der Diebe ist noch auf der Flucht.

Die Polizei verfolgte in Görlitz polnische Tankbetrüger. Diese bauten vor dem Grenzübergang einen Unfall. (Symbolbild) © dpa

Görlitz. In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei nach einer Verfolgungsjagd durch die Stadt einen Tankbetrüger am Grenzübergang Stadtbrücke festnehmen können, während ein zweiter zu Fuß nach Polen entwischte. Ausgangspunkt war eine Aral-Tankstelle in der Nieskyer Straße, an der eine Polizeistreife tankte. Nachdem die Beamten durch den Besitzer darüber informiert wurden, dass zwei Tage zuvor ein Ford Ka mit polnischem Kennzeichen Tankbetrug begangen hatte, fuhr ebendieses Fahrzeug wieder an der Tankstelle vor. Die beiden Polen flohen daraufhin durch die Stadt in Richtung Grenzübergang.

Dort hatte die mittlerweile verständigte Bundespolizei eine Straßensperre errichtet, beim Versuch diese zu durchbrechen setzte der 28-Jährige Fahrer den Ford in die Leitplanke. Anschließend floh er zu Fuß nach Polen und ließ seine 18-jährige Beifahrerin im Auto zurück. Im Auto fand die Polizei zudem einen Kanister mit 120 Litern Diesel, welchen das Duo kurz zuvor von einem an der Bahnhofstraße abgestellten Lkw abgezapft hatte. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, gestand die unter Drogen stehende junge Frau, die wie auch ihr Freund polizeilich bekannt ist, die Tat. Nach dem momentan noch Flüchtigen wird gefahndet, der Kraftstoff wurde dem Lkw-Fahrer wieder zurückgebracht. (szo)

zur Startseite