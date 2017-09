Flucht nach Zusammenstoß mit Kind

Autoradiodieb auf frischer Tat ertappt Görlitz. In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen Autoradiodieb festnehmen können. Der 33-jährige Pole wurden von einer Streife ertappt, als er kurz nach Mitternacht in der Uferstraße drei Autos aufbrach und die Radios entwendete, wieder Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, erklärte. Betroffen waren ein Ford Focus sowie zwei Renault. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, der durch das Einschlagen der Scheiben entstanden ist, steht aktuell noch nicht fest. (szo)

Polizei vollstreckt Haftbefehl Görlitz. Gegen Zahlung seiner offenen Geldstrafe konnte ein Görlitzer am Donnerstagnachmittag einen Gefängnisaufenthalt vermeiden. Der 33-jährige Deutsche zahlte der anwesenden Polizeistreife, die den Haftbefehl vollstreckte, die fälligen 700 Euro. (szo)

Mit 81 Stundenkilometern durch Niesky Niesky. Im Ortsteil See hat der Verkehrsüberwachungsdienst am Donnerstagnachmittag auf der Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Mücka bis in den Abend hinein die Geschwindigkeit kontrolliert. Von den überprüften rund 400 Fahrzeugen fuhren dabei 26 schneller als mit den erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Ein Ford mit NOL-Kennzeichen überschritt dabei die Geschwindigkeitsbegrenzung gar um 31 Kilometer pro Stunde, was mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister sanktioniert werden wird. (szo)

Neuer SUV gestohlen Rothenburg/O.L. Ein Mazda CX 3 ist in der Nacht zu Freitag von Unbekannten in Rothenburg gestohlen worden. Der Am Sonnenhügel parkende weiße SUV mit den Kennzeichen GR-B 390 war erst wenige Monate alt und wird daher von seinem Eigentümer auf einen Wert von 14 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen durch die Soko Kfz sind bereits aufgenommen werden. (szo)

Polizei schnappt Tankbetrüger Zittau. Die Polizei hat einen Tankbetrüger geschnappt. Der 31-Jährige soll von Dezember 2016 bis Mai 2017 wiederholt Autos an Zittauer Tankstellen betankt, die Rechnungen aber nicht bezahlt haben, teilt sie mit. Die Kennzeichen an den Autos, die der Pole nutzte, wurden in der Regel von Fahrzeugen ähnlichen Typs entwendet. Zudem besitzt er keine Fahrerlaubnis. Die Ermittler legen ihm über 20 Fälle des Tankbetrugs, der Urkundenfälschung sowie des Kennzeichendiebstahls und -missbrauchs zur Last. Der 31-Jährige erbeutete fast 500 Liter Kraftstoff. Den Unternehmen entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Die Ermittler kamen dem Mann mithilfe von Videoaufzeichnungen auf die Spur. Zudem trug die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei zum Erfolg bei. Der 31-Jährige sitzt nun in Haft. (szo)

Gestohlenes Motorrad sofort wieder aufgetaucht Zittau. In der Nordstraße haben Unbekannte am späten Donnerstagabend ein Motorrad aus einer Garage gestohlen. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, konnte die sechs Jahre alte Honda CBR 600, deren Wert vom Besitzer auf etwa 6 400 Euro geschätzt wird, kurz nach dem Diebstahl wiedergefunden werden. Die Täter hatten die Maschine in einem Gebüsch liegen lassen. Durch das Aufbrechen der Garage entstand ein Schaden von rund 20 Euro. (szo)

Edelstahlduschen aus ehemaligem Freibad gestohlen Boxberg. Bereits in der letzten Woche sind Unbekannte in das ehemalige Freibad in Boxberg eingedrungen. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz jetzt mitteilte, haben die Täter dabei aus dem mittlerweile zum Park umgebauten Bad im Ortsteil Hamor mehrere Edelstahlduschen gestohlen, deren Wert mit 4 000 Euro angegeben wird. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurden aufgenommen. (szo)

Flucht nach Zusammenstoß mit Kind Weißwasser Am Donnerstagnachmittag hat eine Autofahrerin in Weißwasser ein radfahrendes Kind verletzt und daraufhin Fahrerflucht begangen. An der Kreuzung Hermann-Moritz-Jacobi-Straße und Bautzener Straße wurde der 13-jährige Junge vom Auto erfasst, als dieses von der Bautzener Straße nach rechts abbog. Obwohl das Kind stürzte, fuhr die unbekannte Fahrerin weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet darum, das sachdienliche Hinweise zu Auto oder Fahrerin an das Polizeirevier Weißwasser (Telefon: 03576 2620) oder jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden. (szo)