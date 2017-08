Flucht nach Polen endet am Kreisverkehr Ein gesuchter Autodieb konnte nach einem gescheiterten Fluchtversuch kurz hinter der Grenze in Gewahrsam genommen werden.

Eine Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei mit einem gesuchten polnischen Autodieb am Zittauer Stadtrand. © Jan Woitas/dpa

Zittau. Eine Verfolgungsjagd ereignete sich am Dienstagmorgen am Stadtrand von Zittau. Nachdem ein polnisches Auto ein Fahrzeug der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz leicht gestreift hatte und von den Bundespolizisten an einer Bushaltestelle auf der B99 kontrolliert werden sollte, flüchtete der 39-jährige Pole in Richtung Grenze. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen sofort, welcher eine Abfahrt der B178n in falscher Fahrtrichtung nutzte. Ein Kreisverkehr sollte dem Fahrer schließlich zum Verhängnis werden, denn kurz hinter der Grenze blieb er an der Granitsteinbebauung der Verkehrsinsel hängen. Dabei wurden die Vorderräder komplett zerstört, der Nissan kam nach etwa 15 Metern zum stehen.

Als Grund für den Fluchtversuch des 39-Jährigen entpuppte sich die Tatsache, das dieser bereits mit zwei Haftbefehlen wegen Autodiebstahls gesucht wird, nun drohen ihm zwei Jahre Haft. Zudem ergab ein Drogentest den Konsum von Amphetaminen, des Weiteren hatte der Pole auch 0,05 Gramm Crystal im Gepäck. Die polnischen Polizei hat den Fahrer zunächst in Gewahrsam genommen, anschließend soll dieser jedoch wieder nach Deutschland ausgeliefert werden. (szo)

