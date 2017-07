Flucht durchs Maisfeld

Gartenlaube ausgeräumt Bautzen. Diebe sind in der Nacht zu Sonntag in Bautzen in eine Gartenlaube an der Thomas-Müntzer-Straße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter einen Bohrhammer, eine elektrische Kettensäge und eine Stichsäge der Marke Black & Decker. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf 200 Euro.

Unter Drogen am Steuer Weißenberg. An der Autobahn-Abfahrt Weißenberg war Sonntag die Fahrt für einen 32-Jährigen zu Ende. Eine Streife der Autobahnpolizei hatte seinen Transporter gestoppt. Den Beamten fielen die erweiterten Pupillen auf – ein Indiz für Drogenkonsum. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte Crystal genommen. Jetzt drohen dem 32-Jährigen ein Monat Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld.

Motorradfahrer schwer verletzt Göda. Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagmorgen auf der Straße zwischen Leutwitz und Göda ereignet. Hier war ein Motorradfahrer mit einer Honda unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab, geriet in den Rinnstein und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik gebracht.

Mann randaliert Pulsnitz. Eine 30-jährige Frau aus Pulsnitz alarmierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei. Grund war ein Mann, der sich weigerte, ihre Wohnung zu verlassen. Als die Polizei vor Ort eintraf, wehrte sich der 28-Jährige und bewarf einen der Polizisten mit einem Parfümflakon. Der Mann kam in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab 1,32 Promille.

Pferd bei Unfall getötet Eschdorf. Ein Pferd wurde in der Nacht zu Montag bei einem Unfall in Eschdorf getötet. Ein Opelfahrer hatte das Tier angefahren, als es über die Dittersbacher Straße lief. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro.