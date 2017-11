Fluch des Erfindergeistes Der Chemnitzer Digitalisierungsexperte Rico Barth erklärt, warum das viel gelobte deutsche Perfektionsstreben bei der weltweiten digitalen Revolution zum Problem wird.

Vordenker Rico Barth. © Thomas Kretschel

Deutschland ist berühmt. Für seinen Erfindergeist, aber auch für seine German Angst. Nach dem Monitoring Report des Bundeswirtschaftsministeriums haben Big Data und Industrie 4.0 für zwei Drittel der deutschen Firmen noch keine Bedeutung. Rico Barth aus Chemnitz ist einer der digitalen Visionäre im Lande, er ist Leiter der Arbeitsgruppe Industrie 4.0 der Open Source Business Alliance, des größten deutschen Open Source Verbandes. 2006 hat er zusammen mit drei Kollegen das Unternehmen c.a.p.e. IT in Chemnitz gegründet. Barth möchte mit seinem Unternehmen den deutschen Mittelstand in Sachen IT fit für die Zukunft machen – dafür hat er gemeinsam mit seinen Kollegen in diesem Jahr sogar den Innovationspreis IT in der Kategorie Open Source auf der Cebit gewonnen. Im Interview erklärt er, warum die Unternehmer jetzt aktiv werden müssen:

Herr Barth, ist die Wirtschaft reif für die digitale Revolution?

Jein. Im Mittelstand wird die Digitalisierung eher kritisch gesehen, besonders häufig leider in den Geschäftsleitungen. Es gibt noch immer in vielen Unternehmen die Mentalität, zunächst abzuwarten. Und genau deshalb kommt Deutschland bei der Digitalisierung nicht voran. Das ist die Crux des deutschen Ingenieurtums. Wir werden geschätzt für unsere Genauigkeit. Die hindert uns aber daran, bei der Digitalisierung nach vorn zu streben. Wir probieren zu wenig, machen erst mal eine Risikobewertung, während der Markt bereits an uns vorbeirauscht. Die Amerikaner und Chinesen sind da offener, erlauben sich auch Fehler und Irrtümer.

Und wie fortschrittlich sind Ihre Kunden?

Wir stellen fest, dass sich die Unternehmer vor allem aus dem industriellen Mittelstand mit dem Thema beschäftigten. Aber es gibt ein großes Gefälle. Beim Thema Automatisierung, dem Einsatz von Robotertechnik ist der deutsche Mittelstand gut dabei. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wichtiger ist es, neue Geschäftsmodelle zu finden. Das ist für die Hersteller von Mainstream-Produkten wichtig. Die werden von Mitbewerbern in Asien, Mittel- oder Südamerika preisgünstiger produziert.

Und wo sehen Sie die Nische für den sächsischen Mittelstand?

Im Service. Es geht nicht mehr nur darum, ein Zahnrad möglichst effizient und fehlerfrei herzustellen. Der Service drum herum wird in Zukunft über den Verkaufserfolg entscheiden. Er macht den Unterschied zwischen einem deutschen Hersteller, der zuverlässig erreichbar ist und im Havariefall schnell Ersatz liefern kann, und der preiswerten Konkurrenz. Für den Service sind die Kunden bereit, auch gutes Geld zu zahlen. Das ist ein wichtiger Mehrwert.

Sie entwickeln Ihre Software auf Basis von Open Source. Ist das ein tragfähiges Geschäftsmodell?

Aber natürlich. Wir bieten die Software im Standard mit Pflege, Support und regelmäßigen Updates an. Gleichzeitig finden wir individuelle Lösungen. Denn jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Der Kunde kann den Quellcode offen einsehen, anpassen und auch weiterverbreiten. Mit oder ohne unsere Hilfe. Aber natürlich sind wir diejenigen, die sich am besten mit dem Produkt auskennen. Der wesentlichste Punkt für den Kunden ist vor allem die Nachhaltigkeit seiner Investition. Mit rund 5000 Euro und mehr pro Jahr sind unsere Softwareverträge nicht ganz billig, dennoch gelten wir auf lange Sicht als sehr preiswert. Wenn der Servicevertrag gekündigt wurde und der Kunde beispielsweise keine Updates mehr erhält, kann er die Software uneingeschränkt weiter nutzen. Das ist bei vielen anderen Systemen nicht der Fall.

Zum Thema Open Source gibt es warnende Stimmen zur Sicherheit. Ist die Kritik berechtigt?

Keinesfalls. Gerade die offene Bereitstellung der Quellcodes ermöglicht es der breiten Masse, Sicherheitslücken zu finden, zu publizieren und zu schließen. Ich finde die Schwarmintelligenz immer wieder beeindruckend. Es ist bemerkenswert, wie verschieden die Leute an Probleme herangehen und diese lösen. Rund um die Datensicherheit, überhaupt in Sachen IT, kursiert viel Halbwissen in Deutschland. Das dämpft den Mut und die Risikobereitschaft. Wir als Unternehmen sind Mitglied der Open Source Business Alliance, weil wir überzeugt sind, dass die Digitalisierung nur über kleine Schritte möglich ist. Und dieses Ausprobieren funktioniert nur über offene Software mit offenen Standards, Schnittstellen und Quellcodes. Jeder muss für sich testen können, bevor ein großes Projekt gemacht wird und Hunderttausende Euro investiert werden.

Sie raten Mittelständlern zu einer Revolution in kleinen Schritten?

Ganz klar, ein Geschäftsmodell kann man nicht von heute auf morgen über Bord werfen, aber man muss heute anfangen, um in fünf Jahren einen Fuß in der Tür zu haben. Die meisten Firmen sind bei dem Thema Industrie 4.0 noch auf der Stufe 0.5. Da geht der Werkstattmeister durch den Maschinenpark und hört, dass in wenigen Tagen das Lager kaputt sein könnte. Das ehrt den Meister. Doch es gibt heute schon die Möglichkeit zur Predictive Maintenance, zur vorausschauenden Wartung. Entweder die Maschine selbst meldet sich oder analysierte Sensorwerte geben den Hinweis. Solche Daten haben die meisten Unternehmen längst im Haus, sie nutzen sie nur nicht.

Die Digitalisierung wird von vielen Förderprogrammen flankiert. Nutzen Ihre Kunden das Angebot?

Kaum. Denn die Vielzahl der Angebote, der Geldgeber und der teils inhomogenen Förderinhalte sind das Problem. Kaum ein Mittelständler hat die Zeit und Nerven, sich durch den Förderdschungel zu kämpfen. Auch deshalb setzt sich die Open Source Alliance dafür ein, dass der Zugang zu den Geldern deutlich vereinfacht wird und bürokratische Hürden abgeschafft werden. Denn der digitale Wandel gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen.

Im Gespräch mit Ines-Mallek-Klein.

zur Startseite