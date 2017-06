Fluch der Schönheit Barcelona ist Europas Kreuzfahrthauptstadt. Das gefällt nicht allen Einheimischen.

Als wäre es keine Stadt, sondern ein Freizeitpark: Kreuzfahrtschiffe spucken täglich Tausende Touristen in die Straßen von Barcelona – und saugen sie nach wenigen Stunden wieder ein. © imago

Barcelona. Als im Juni vergangenen Jahres die „Harmony of the Seas“ im Hafen von Barcelona ankerte, staunte ganz Spanien über das kurz zuvor fertiggestellte Kreuzfahrtschiff: das größte der Welt. Bis zu 6780 Passagiere haben darin Platz, außerdem noch 2 300 Crewmitglieder. Eine schwimmende Kleinstadt, mit Casino, Theater, 20 Restaurants, vier Schwimmbädern und drei Riesenrutschen.

Die Umweltinitiative Ecologistas en Acción war nicht beeindruckt. Sie organisierte eine Demonstration am Hafen. Die Kreuzfahrtriesen wie die „Harmony of the Seas“ seien ein Desaster fürs Meer, für die Atmosphäre und für die Städte, an denen sie Halt machten. Kurz: Sie seien der „Terror of the Seas“.

Aus Barcelona kommen in jüngster Zeit immer wieder solche Nachrichten: Die ganze Stadt scheint sich im Aufruhr gegen den Tourismus zu befinden. Gegen illegale Ferienapartments, aber auch gegen die vielen legalen, gegen lautstarke Nachtschwärmer und halbnackte Barbesucher, gegen die endlosen Schlangen vor der Sagrada Familia und die Souvenirshops an der Rambla. Die Touristen machen die Stadt kaputt, und die Kreuzfahrttouristen sind die schlimmsten. „All tourists are bastards“, sprühte vor Kurzem jemand an eine Mauer im Gràcia-Viertel.

Zur Beruhigung aller, die Reisepläne nach Barcelona hegen: Die Einheimischen wissen ihre Besucher zu schätzen. Die Stadtverwaltung lässt ihre Bürger regelmäßig befragen, wie sie es mit den Touristen halten. 86,7 Prozent finden, dass sie der Stadt nützen. Neu ist allerdings, dass mittlerweile knapp die Hälfte der Einwohner meint, es sollten nun, nach jahrelangem Wachstum, nicht noch immer mehr werden. Wobei fast ebenso viele nichts gegen weiter anschwellende Touristenströme hätten. Die Stimmung ist also noch nicht zur „Touristenphobie“ gekippt, auch wenn das Schlagwort in letzter Zeit häufiger fällt.

Rund 9 Millionen Menschen haben 2015 die 1,6-Millionen-Einwohner-Stadt Barcelona besucht und dort mindestens eine Nacht im Hotel verbracht – das sind den Einheimischen die liebsten, denn sie lassen mehr Geld in der Stadt als die Tagesbesucher. Von denen kommen die meisten aus den Ferienorten an der Costa Brava nach Barcelona.

Und dann sind da noch die Kreuzfahrtschiffe: Die überfluteten Barcelona 2016 mit knapp 2,7 Millionen Passagieren. In keinem anderen europäischen Hafen machen so viele Schiffsausflügler Station. Und es sieht nicht danach aus, als würden es in Zukunft weniger werden. Die Mediterranean Shipping Company (MSC) hat gerade den Bau eines neuen – des siebten – Kreuzfahrtterminals im Hafen von Barcelona angekündigt.

Ist das gut oder schlecht für die katalanische Hauptstadt? „Unser Tourismus ist sehr sauber und bereichert die Stadt, die wir besuchen“, sagt Fernando Pacheco von MSC Cruceros España. Schließlich konsumierten die Kreuzfahrtpassagiere vor Ort. Die Hafenbehörde von Barcelona beziffert den Umsatz, für den die Kreuzfahrtschiffe in der Stadt sorgen, auf knapp 800 Millionen Euro im Jahr. Und das, obwohl gut die Hälfte der Passagiere nur etwas mehr als vier Stunden in der Stadt verbringt. Barcelona hat gegenüber kleineren Städten wie Venedig oder Dubrovnik den Vorzug seiner eigenen Größe, weswegen es die Massen noch immer besser verdauen kann als andere Destinationen. Außerdem wählen immer mehr Kreuzfahrtgesellschaften Barcelona zum Start- und Zielort ihrer Routen, was ihren Passagieren alle Zeit gibt, die sie sich nehmen wollen, um die Stadt vor Beginn oder nach Ende der Reise genauer kennenzulernen.

