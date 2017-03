Flower Power und Travestie zum Frauentag

8. März: Tradition mit Pfiff im Küchenstudio „Unsere Bar kommt aus Bautzen, die Rosen aus Niesky“, erklärt Kathrin Wuttig. Sie organisiert bei Elektro-Technik Niesky (ETN) das Frauentagsfest, das in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Zu Beginn erhält jede der Gäste eine frische Rose, die Florist Friedrich liefert. Später gibt es dann Cocktails eines Bautzener Barmanns. Zum Schauen gibt es für die Anwesenden eine Revue, für welche das Travestie-Duo Miss Sunshine gebucht ist. Danach ist mit Häppchen über das gesamte Küchenstudio verteilt für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem gibt es an diesem Abend eine Weinprobe und eine Kaffeeverkostung mit den Sorten, die das Unternehmen in seinem Angebot führt. Einlass und Garderobe werden übrigens durch männliche Mitarbeiter von ETN wie Verkäufer Johannes Schmidt abgesichert. Bei 30 Männern im Betrieb, denen acht Frauen gegenüber stehen, ist das kein Problem. Aber auch wer an dem Abend freihat, musste sich vorher ins Zeug legen: „Ich habe bei Aufbau und Dekoration geholfen“, erklärt Küchenbauer Benjamin Krause. 100 Frauen haben eine Einladung erhalten, 100 Karten sind restlos ausverkauft. Eine spontane Entscheidung ist für diesem Termin also nicht möglich.

8. März: Ehrentag zum Mitsingen im Kretscham in Groß-Krauscha Für Per Wiesner wird der Frauentag ein hartes Stück Arbeit. Denn der Wirt des Kretscham lädt auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Vereins „Wir für Krauscha“ zu der Feier ein. Einige Vereinskolleggen unterstützen ihn dabei, das Lokal zuerst vorzubereiten und dann bedienen die Herren die Damen auch mit Cocktails, Schnittchen und Obst. Ab 16 Uhr heißt es deshalb erst einmal für ihn und seine Mitstreiter Schnittchen schmieren. Und wenn es den Frauen dann richtig wohl ist, können sie beim Karaoke ihre Lieblingssongs trällern. Ab 18 Uhr sind alle Frauen aus Krauscha und Umgebung im Kretscham willkommen. Im vergangenen Jahr sind etwa 25 Frauen zu der Feier gekommen, auf eine ähnliche Zahl hofft der Verein auch in diesem Jahr.

10. März: Blumen und Feuer sprechen lassen im Autohaus Eine richtige Party wird auch der nachgeholte Frauentag bei VW-Händler Elitzsch. Das Motto in diesem Jahr ist Flower Power. Während sich die weiblichen Angestellten in ihre Hippie-Outfits werfen, müssen auch hier die männlichen Mitarbeiter die weiblichen Gäste bedienen. Dabei sind ein Nieskyer Friseursalon, der sich die Damen nach deren Herzenslust aufbrezelt, Eva-Kerstin Heide mit den neuesten Teilen von City-Mode und André Köhler mit seiner Cocktailzauberei. Als großer Programmpunkt kommen nicht wie in vergangenen Jahren männliche Stripper, sondern leicht bekleidete Feuerkünstler. „Damit es noch mehr zu sehen gibt“, verrät Verkaufsleiterin Katja Becker. Der Eintritt ist frei, alle Frauen sind willkommen. Jede erhält zur Begrüßung ein Glas Sekt.