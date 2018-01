Flotte Funken und famose Prinzenpaare an der Neiße

Am 11. November hat Stefan Schmalenberg (Bildmitte) von Stephan Enax (rechts) das Amt als neuer Vorsitzender des „Elferrats Bad Muskau e. V.“ übernommen. Links der vorletzte Präsident Bernd Stricker. „Es gilt, die Ideen und Leistungen meines Vorgängers im Sinne des Muskauer Karnevals weiterzuführen“, sagt Stefan Schmalenberg. „Ich werde ein offenes Ohr haben für alle Ideen der Vereinsmitglieder. Ich setze dabei vor allem auf den Nachwuchs, auf unsere Kinder und die Jugend. Sie sind unsere Hoffnung. Foto: Joachim Rehle (A) © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Am Sonnabend geht sie los, die diesjährige Karnevalssaison in Bad Muskau. Beim Hofball ab 20 Uhr im „Lindenhof“ wird das bestens gehütete Geheimnis preisgegeben: Das Prinzenpaar der 63. Saison wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu gibt es Geschichten um die Wende, von Thomas Gottschalk, „Bravo-TV“, Gute-Laune-Themen bei viel Musik und Tanz, bei „Allan!“ und Konfetti.

So ist das hier schon seit 1955. Die Bad Muskauer nennen sich „Elferrat Bad Muskau e. V.“, die Vereinsgründung erfolgte im November 1954. Schon bald folgten die ersten Veranstaltungen, darunter auch der erste Umzug zum Fasching 1955. Daran hat sich bis heute nichts geändert, so Stephan Enax (66). Er ist seit 1977 Mitglied im „Elferrat Bad Muskau e. V.“, von 1985 bis zum 11. 11.2017 war er dessen Vorsitzender. 1977 als Prinz gekürt, blieb er danach dem Muskauer Karneval treu. Auch zukünftig: Er bleibt Vorstands- und Elferratsmitglied.

Trainiert wird das ganze Jahr

Der Verein ist ganzjährig auf vielfältige Weise aktiv. Die Aktivitäten enden keinesfalls am Aschermittwoch. Daran hatte Stephan Enax über drei Jahrzehnte großen Anteil. Die Funkengarden trainieren ganzjährig, ausgenommen während der Schulferienzeiten, und sind nach Alter eingestuft: Da gibt es die Minigarde, also die ganz Kleinen, dann die Kinderfunkengarde, die Prinzengarde und die große Funkengarde. Alle sind fleißig und mit Begeisterung dabei. Trainiert werden die kleinen Funken von den Großen, aber auch von Vereinsmitgliedern, die selbst einmal Funken waren oder es noch immer sind. Bei rund 100 Vereinsmitgliedern ist das überhaupt kein Problem. Das begründet die Popularität der Vereins- und Karnevalserfolge. Der „Elferrat Bad Muskau e. V.“ erfreut sein Publikum alljährlich mit vielen Überraschungen. Dem Hofball folgt am 27. Januar der Fasching für Menschen mit Behinderung, die auf diese Weise alljährlich immer wieder in den Alltag integriert werden, einen Tag später folgt der „Lindenstad´l“. Da ist Seniorenfasching angesagt, mit „Kaffeefahrt“ und „Glücksrad“. Und selbstverständlich mit viel Blasmusik. Am 3. Februar folgt dann die Weiberfastnacht, da wird viel gezeigt und es kann gestaunt werden.

Der Karneval in Bad Muskau hat seine besonderen Eigenheiten. Am 11.11. um 11.11 Uhr treffen sich die Mitglieder des Elferrats vom Verein im „Kaffee König“, da werden zur Saisoneröffnung erstmals die Narrenkappen aufgesetzt. Am Abend folgt ein Fackel- und Lampionumzug für die Kinder mit dem Spielmannszug Bad Muskau, der traditionell vor dem Schloss endet. Dort ist dann ein Höhenfeuerwerk zu erleben. Stadtschlüssel und Stadtkasse werden anders als in anderen Karnevalshochburgen in Bad Muskau erst zum großen Faschingsumzug am Samstag vor Rosenmontag vom Bürgermeister übergeben. Bereits am Aschermittwoch geht die Regentschaft dann gleich an den Bürgermeister zurück.

Umzug mit vielen Freunden

Das Faschingswochenende startet also traditionell am Sonnabend vor Rosenmontag. Angeführt wird der Umzug vom Elferrat und den Funkengarden, dem Spielmannszug Bad Muskau, dem Prinzenpaar mit Gefolge und den Umzugsteilnehmern zu Fuß und mit den toll gestalteten Wagen. Da kann jeder mitmachen: Die Vereine aus Bad Muskau und Umgebung, so kommen auch alljährlich befreundete Karnevalsvereine zu „Helau“ und „Allan“ wie aus Rietschen, Sagar, Pechern, Daubitz, Krauschwitz, Groß Düben, Döbern, Friedrichshain und eine Abordnung vom Karnevalverband Lausitz aus Cottbus mit ihren Prinzenpaaren. Der fröhliche Zug beginnt am 10. Februar um 14 Uhr in der Görlitzer Straße unter dem Motto: „Wehmütig denkt man an den Abschied von der «Rennpappe» zurück, doch das haben wir überwunden, was für ein Glück! Denn in Bad Muskau ist heut’ ordentlich was los, der große Umzug wird famos!“ Er endet wie alljährlich auf dem Markt, dort werden auch in diesem Jahr wieder die ideenreichsten Fußgruppen und Festwagen prämiert. Anschließend startet dann im „Lindenhof“ die große Karnevalsfeier. Diese hat auch ein Motto: „Mit 100 Mark Begrüßungsgeld öffnete sich für den Osten die Welt. Bei uns gibt es keine Warteschlange, es sei denn, eine Polonaise ist im Gange“. Schon tags darauf startet der Verein zum „Zug der fröhlichen Leute“ nach Cottbus, der als der größte Faschingsumzug in Brandenburg gilt. Da sind die Bad Muskauer Karnevalisten schon seit Jahren dabei. Am Rosenmontag kommen besonders die Kinder auf ihre Kosten. Das Prinzenpaar und sein Gefolge besuchen die Kita in der Stadt und die Kitas in der Umgebung, am Nachmittag ist Kinderfasching im „Lindenhof“ bei freiem Eintritt. Dazu gibt es bereits viele Anmeldungen, bis aus Groß Kölzig. Am Dienstag folgt der Empfang des Bürgermeisters für Prinzenpaar und Elferrat, Aschermittwoch klingt alles aus und der Bürgermeister wird wieder in sein Amt eingesetzt. Für den „Elferrat Bad Muskau e. V.“ ist damit aber nicht Ruhe bis zur nächsten Karnevalssaison. Im Jahreslauf setzt der Verein auf ein reges Vereinsleben mit vielen Aktivitäten. Dazu gehören die Frühjahrswanderung in die heimatliche Umgebung, das Himmelfahrtsfest am Lindenhof, ein Busausflug mit den Angehörigen und natürlich das traditionelle Oktoberfest in Bad Muskau.

