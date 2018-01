Floristinnen setzen auf Individualität Corinna Bollin und Jacqueline Flemming sind die Inhaberinnen von JaCo’s Blatt und Blüte – dem etwas anderen Blumenladen.

Corinna Bollin (links) und Jacqueline Flemming haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Sie sind jetzt Inhaberinnen von JaCo’s Blatt und Blüte, dem Blumenladen an der Straße des Friedens. © Dietmar Thomas

Hartha. Mit neuem Schwung und frischem Design starten die Floristinnen Corinna Bollin (38) und Jacqueline Flemming (35) in die Selbstständigkeit. Am Freitag eröffneten sie am alten Standort an der Straße des Friedens 2, aber im einladenden Ambiente und mit neuen Ideen JaCo’s Blatt und Blüte (Ja für Jacqueline und Co für Corinna). „Wir wollen nicht nur Blumensträuße und -töpfe anbieten. Wir wollen mehr. Manchmal kann man mit Kleinigkeiten Großes bewirken“, so die beiden Geschäftsfrauen. Und das zeigen sie gleich am Eröffnungstag. Im Eingangsbereich wird gezeigt, was man aus Euro-Paletten alles machen kann. Das heißt aber nicht, dass der Kunde hier selbst gestalten muss. Es geht um eine außergewöhnliche Präsentation von kleineren und größeren Geschenken wie Schalen, Oster- und Blumenanhängern und Ähnlichem.

Auch der Ladentisch ist aus Holzpaletten – für den Kunden kaum zu erkennen, aber eben anders als andere Ladentische. Und es gibt etwas ganz Besonderes für die jüngeren Kunden – ein Kinderfach in Augenhöhe, bestückt mit Süßigkeiten.

Im Verkaufsraum kommen nicht nur Euro-Paletten zum Einsatz, sondern auch weiß getünchte Kabeltrommeln oder Obstkisten bieten den richtigen Platz für Pflanzen. „Wir setzen auf Individualität. Was hier zu sehen ist, gibt es nirgendwo zu kaufen – bis auf die Blumen und Blumentöpfe“, sagte Corinna Bollin. Dabei hatten die beiden Floristinnen nur wenig Zeit, um den Laden umzugestalten. Doch mithilfe von Freunden und Bekannten ist es ihnen gelungen, ein frisches und neues Design zu schaffen. „Der bisherige Inhaber, Herr Töpke, ist in den Ruhestand gegangen. Wir haben nun die Chance genutzt, um unseren Lebenstraum zu verwirklichen“, sagte Corinna Bollin. Fachlich haben sie in den vielen Jahren nach ihrer Ausbildung viele Erfahrungen gesammelt. Bei einem Existenzgründerseminar lernten sie, was man als Geschäftsfrau sonst noch so wissen muss.

Hinzu kommen ihre Ideen, die Blumen etwas anders zu präsentieren. Es gibt natürlich auch für diejenigen, die es wünschen, einen herkömmlichen Blumenübertopf. Doch wer etwas Besonderes sucht, der bekommt eine handgefertigte Betonschale. Diese sind auch als Windlichter zu haben. Wer sich vor dem Urlaub schon etwas Ostseeflair in die Wohnung holen möchte, für den haben Jacqueline Flemming und Corinna Bollin Fische aus Stein in verschiedenen Größen und Varianten zusammengestellt. Wer sich im Laden genau umsieht, kann überall etwas Tolles entdecken oder mit einem Geschenk von JaCo’s Blatt und Blüte überraschen. Mit solchen Angeboten wollen die beiden Floristinnen auch das jüngere Publikum ansprechen.

Die beiden Geschäftsfrauen haben nicht nur besondere Ideen, sondern auch ein exklusives Angebot. Sie bieten in Hartha einen kostenlosen Auslieferservice an. „Wenn mal jemand nicht so gut fortkann oder einem anderen eine Freude bereiten will, den Weg aber nicht auf sich nehmen will, kann bei uns bestellen und wir bringen das Gewünschte nach Hause oder demjenigen, der den Blumengruß bekommen soll.“ Die ersten Kunden sind begeistert, vielen von ihnen sind Stammkunden und wünschen den beiden Frauen viel Glück und Erfolg. „Mir gefällt das neue Ambiente“, so die Harthaerin Inge Gorr.

