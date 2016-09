Florianstag und Oldtimertreffen Die Feuerwehrleute brauchen Verstärkung. Sie nutzen den Tag, um für das Ehrenamt zu werben und die Technik zu zeigen.

© Symbolfoto/André Braun

Kommen, sehen, staunen – das sollen die Gäste des Florianstages und des Oldtimertreffens am 17. September. „Einige Feuerwehrleute werden an diesem Tag einen fachlich richtig ausgeführten Feuerwehreinsatz demonstrieren. Sie legen damit die Bedingung für den Erwerb des Leistungsabzeichens Technische Hilfeleistung ab“, sagte Gemeindewehrleiter René Greif. Voraussetzung, um ein solches Leistungsabzeichen erwerben zu können, ist ein Truppenführerlehrgang oder das Leistungsabzeichen Löscheinsatz. Die Abnahme der Prüfung ist in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr geplant.

Der Florianstag beginnt um 10 Uhr auf dem Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus. Dort ist die Technik der Gemeindewehr von Hartha zu sehen. Außerdem gibt es Schauvorführungen der Jugendwehr und Führungen durch das Gerätehaus. Für die Unterhaltung der jüngeren Gäste stellt das Kinderhaus Spielzeug zur Verfügung und der Verein Jugend aktiv Hartha eine Hüpfburg. Die Köche der Feuerwehr bieten Leckeres aus der Gulaschkanone an und die Frauen vom Feuerwehrverein selbst gebackenen Kuchen. „Öffentlichkeitsarbeit ist für uns sehr wichtig. Nur so können wir neue Mitstreiter gewinnen“, sagte der Gemeindewehrleiter. Zurzeit sei es noch selbstverständlich, dass es Leute gebe, die da sind, wenn Hilfe benötigt wird. Doch wie lange das noch so ist, ist fraglich. Die Feuerwehr braucht neue Mitstreiter und Nachwuchs.

Auf dem Schützenplatz werden ab 10 Uhr Oldtimer ausgestellt. Der stellvertretende Gemeindefeuerwehrleiter Jens Hampicke organisiert zum fünften Mal ein solches Treffen, das den Florianstag bereichert. (DA/je)

