Florens tot geborgen

Die Dresdner Polizei suchte am Dienstag abermals nach dem seit Donnerstag vermissten 26-jährigen Florens und machte dabei eine traurige Entdeckung: Die Beamten fanden die Leiche des jungen Mannes in der Weißeritz im Bereich des Felsenkellers nahe der Tharandter Straße. Hinweise auf eine Straftat lägen nicht vor, teilte die Polizei mit.

Ohne Erfolg hatte die Polizei am Donnerstag und Freitag mit der Unterstützung von Hubschraubern und einer Hundestaffel nach dem jungen Mann aus Pieschen gesucht. Zeitweise waren dazu zwei Helikopter im Einsatz. Sie kreisten am Freitag vor allem über Dresden-Plauen in der Umgebung des Hohen Steins, weil dort das Handy des Toten zuletzt geortet worden war. (szo)

