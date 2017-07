Florena produziert wieder Nach einem Hackerangriff stand die Produktion bei der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH still.

Blick auf die Produktionshalle der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH. © Symbolbild/Dietmar Thomas

Nach einem Hackerangriff stand die Produktion bei der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa), in der Region besser bekannt als Florena, seit Beginn vergangener Woche still. „Am 1. Juli wurde mit einigen Linien wieder gestartet – überwiegend aus Beständen“, teilt Beiersdorf-Pressesprecherin Inken Hollmann-Peters auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. „Die notwendigen Linien und Systeme konnten schnell wiederhergestellt werden.“ In dieser Woche liefen die Linien mit etwa 70Prozent ihrer Kapazität. Kontinuierlich werden weitere Systeme dazugenommen. Ab Montag werde wieder eine normale Produktion möglich sein. Der Cyberangriff hatte die gesamte Technik lahmgelegt und die Hacker forderten 300 Dollar in der Cyberwährung Bitcoin als Lösegeld, die Beiersdorf aber nicht zahlte. (DA/rt)

