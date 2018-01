Florena mit neuem Chef Der 35-jährige Stephan Roelen ist sein ganzes Berufsleben der Beiersdorf AG treu. Nun leitet er die Niederlassung Waldheim.

Stephan Roelen. © Beiersdorf

Waldheim. Der Betriebswirt Stephan Roelen ist ab 1. Februar der neue Geschäftsführer der Beiersdorf Manufacturing Waldheim (BMWa). Damit löst er den langjährigen Geschäftsführer Raimund Münch ab.

Der 1982 in Starnberg geborene Roelen studierte zunächst BWL an der Universität Passau in Bayern, mit Schwerpunkt Produktion, Logistik, sowie Informatik und Marketing.

2008 ging Stephan Roelen zur Beiersdorf AG, der er bis heute die Treue hält. Dort absolvierte er mehrere Aufbaukurse in Supply Chain Managment. Dabei wird die gesamte Logistikkette von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt verwaltet. Danach wurde er Prozessmanager. 2013 wurde er als Betriebsleiter nach Hamburg versetzt und war dort verantwortlich für die Marken Labello und Nivea Lippenpflege. Zwei Jahre später wechselte er nach Waldheim, wo er seine Managertätigkeiten fortsetzte. Nun leitet er als Geschäftsführer die Niederlassung Waldheim.

