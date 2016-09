Flohmarkt und Party in einem

Wenn eine ehemalige Miss Sachsen einen Flohmarkt auf die Beine stellt, dann gibt es dort natürlich keine verstaubten Schallplatten und Gartenzwerge zu erwerben. In der „Fashion Lounge“, die am Donnerstagabend im A&O Hotel Dresden nahe dem Hauptbahnhof steigt, geht es stattdessen um trendige, gut erhaltene Mode. Die 28-jährige Linda Eberlein weiß schließlich, wie man so etwas präsentiert.

Das Konzept dazu hat sie gemeinsam mit einer Freundin ersonnen. Die beiden Veranstalterinnen versprechen Besuchern „ein völlig neuartiges Flohmarktkonzept“, bei dem Einkaufen, Party, Lifestyle und Musik zusammengebracht werden. Und dazu einen grandiosen Blick über Dresden. Auf Wunsch werden die Gäste auch gleich noch vor Ort gestylt.

Der Fashion-Flohmarkt ist am Donnerstag von 18 bis 24 Uhr geöffnet. Etwa 1 000 Kleidungsstücke mit Preisen zwischen 5 und 60 Euro warten dann an zwölf Ständen auf neue Besitzer. „Die ersten 100 Besucher erhalten einen kostenlosen Welcome-Drink“, verspricht Linda. (SZ/hbe)

