Flohmarkt gleich doppelt In der Kulturbrauerei kann man heute und am Sonnabend stöbern ohne Ende, heute die Ladies, morgen alle. Auch sonst lohnt sich ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com. Dort sind für dieses Wochenende über 70 Veranstaltungen eingetragen.

Am Freitag und Sonnabend wird in der Kulturbrauerei getrödelt. Am Freitag, von 18 bis 21 Uhr, gibt es beim Ladies-Flohmarkt Schuhe, Taschen, Bekleidung, Schmuck, Accessoires -- also alles, was das Damenherz begehrt, sogar eine Schminkaktion. Am Sonnabend ist von 14 bis 22 Uhr dann Nachtflohmarkt, auch mit Sachen, die nicht nur für Ladies sind. Der Eintritt ist frei.

