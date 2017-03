Flohmarkt für Kindersachen

Wenn jetzt die warme Jahreszeit kommt, benötigen vor allem Kinder oft neue Kleidung, weil sie aus den vorhandenen Sachsen rausgewachsen sind. Für alle Eltern, die für ihre Kleinen jetzt kurze Hosen oder T-Shirts benötigen, veranstaltet der Deutsche Kinderschutzbund am Sonnabend, dem 8. April, wieder seinen Kindersachenflohmarkt in Dippoldiswalde.

Dort kann alles angeboten werden, was die Kleinen nicht mehr brauchen und für andere Familien noch nützlich sein kann. Wer selbst einen Stand betreiben will, ist am Montag, dem 3. April eingeladen. Dann werden im Familienzentrum des Kinderschutzbunds in der Weißeritzstraße 30 in Dippoldiswalde die Standnummern vergeben. Interessierte müssen persönlich kommen, um sich einen Stand für acht Euro zu sichern. Anmeldungen per Telefon oder E-Mail sind nicht möglich, informierte Barbara Stanja, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds. (SZ/fh)

Kindersachenflohmarkt, Sonnabend, 8. April, 9 bis 12 Uhr, im Kulturzentrum Parksäle, Dippoldiswalde

zur Startseite