Flohmarkt der Eitelkeit Die frühere Miss Sachsen Linda Eberlein wandelt auf alten Pfaden. Dabei verdient sie ihr Geld jetzt mit Köpfchen.

Hereinspaziert in den größten Kleiderschrank der Stadt: Linda Eberlein (l.) und Anne Zocher bringen Flohmarkt und Schickeria zusammen. © Sven Ellger

Ein bisschen Party, ein bisschen gechillt abhängen und ganz nebenbei den eigenen Kleiderschrank neu befüllen – das ist das Konzept der „Fashion Lounge“, einer Art Edel-Flohmarkt, der am Donnerstagabend erstmals in Dresden veranstaltet wurde. Die Idee dazu hatten zwei junge Damen, die beruflich wenig bis nichts mit Mode am Hut haben: Linda Eberlein (28), Miss Sachsen 2013, arbeitet eigentlich seit zweieinhalb Jahren als Psychologin. Ihre Mitstreiterin Anne Zocher (24) studiert momentan noch Psychologie. „Uns verbindet aber auch die Liebe zur Mode“, sagt Linda. Und so hatten die beiden Dresdnerinnen im Frühjahr die Idee zu ihrer Fashion Lounge. Nach einer Generalprobe im Juni im kleinen Rahmen wurde es nun ernst. Als Ort für die Premiere sicherten sie sich nach langer Suche die Dachterrasse des A&O-Hotels am Hauptbahnhof. Wer wollte, konnte hier für 20 Euro Standgebühr die Klamotten anbieten, die daheim im Kleiderschrank keinen Platz mehr haben. Die Regeln: Die Kleidungsstücke sollten nicht älter als zwei Jahre sein und möglichst von einem bekannten Label stammen. Zwölf junge Frauen sind der Einladung gefolgt, darunter Alina. Die 27-Jährige ist Levis-Fan, was man unschwer an ihrem Angebot erkennen kann.

Als gegen 18 Uhr die ersten Gäste den Fahrstuhl bis hoch unters Dach nehmen, stehen die voll behangenen und mit Luftballons geschmückten weißen Kleiderständer samt Verkäuferinnen längst bereit. Auch ein Friseurteam wartet und bietet an, die Gäste gleich passend zur neuen Garderobe zu stylen. Draußen auf der Dachterrasse sorgen zwei DJs für den entspannten Klangteppich.

Die Idee kommt an. Die versprochenen 100 Welcome-Drinks für die ersten 100 Gäste sind schnell weg. Für die Anproben steht eigens eine selbst gestaltete Umkleidekabine bereit. Erst gegen halb elf leert sich der Raum. Eine halbe Stunde später können Anne und Linda abklatschen.

Auch am nächsten Morgen schwärmt Linda: „Wir sind positiv überrascht. Es wurde doch eine Menge verkauft“, sagt sie. Vor allem Kleider und Oberteile gingen gut, mit Abstrichen auch Taschen. Hosen und Schuhe hätten sich dagegen eher als Ladenhüter entpuppt. „Wir haben schon viel positive Resonanz auf den Abend bekommen“, sagt Linda, „und wir konnten auch viele Erfahrungen für die nächste Auflage sammeln.“ Vermutlich um Weihnachten rum soll der Flohmarkt der Eitelkeit in ähnlicher Form wiederholt werden.

Auch Linda selbst hat am Donnerstag einige ihrer Klamotten zum Verkauf angeboten. Ansonsten sind die Zeiten allerdings vorbei, in denen die Modewelt ihr Leben dominierte. Einst jagte sie von einem Titel zum nächsten, wurde Elbtalnixe, Miss Chemnitz, Miss Plauen und zweimal Vize-Miss-Sachsen, bevor sie 2013 ihre Modelkarriere krönte. „Heute mach ich nur noch ab und zu mal was am Wochenende“, sagt sie. Ansonsten erfülle sie ihre Arbeit als Psychologin in der Erwachsenenbildung bei einem privaten Träger.

„Die Fashion Lounge ist jetzt noch unser Baby.“ Mit anderen Babys lässt sich die 28-Jährige, die mit ihrem Freund in Dresden wohnt, dagegen noch Zeit.

