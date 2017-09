Flixbus prüft Halt in Nossen Der Landkreis ist bisher vom Fernbusnetz abgehängt. Jetzt könnte es eine Haltestelle in der Nähe geben.

Döbelner, die mit dem Fernbus fahren wollen, müssen derzeit weite Anreisen auf sich nehmen. Denn ein Haltepunkt im Kreis fehlt bisher. Wer von Döbeln aus zum Beispiel mit dem Bus kostengünstig und schnell nach Berlin fahren will, der muss erst einmal bis nach Chemnitz, Leipzig oder Dresden kommen. Dort befinden sich die nächsten Haltestellen der größten deutschen Fernbuslinie Flixbus.

Diesen Zustand kritisierte Philipp Hartewig (FDP), der Landesvorsitzende der Jungliberalen Sachsen sowie Direktkandidat der FDP Mittelsachsen für die diesjährige Bundestagswahl. „Fernbusreisen werden in Deutschland immer beliebter. Nicht nur junge Menschen schätzen die Möglichkeit, vergleichsweise preiswert und sicher zu reisen“, sagt der 22-jährige. Er habe sich an den Marktführer Flixbus gewandt und wolle mit diesem über einen Halt in Siebenlehn ins Gespräch kommen, teilte Hartewig mit. „Meine Idee ist, dass man zunächst in Siebenlehn einen Fernbushalt errichtet. Dieser würde direkt an der Autobahn liegen und als Bedarfshalt nicht viel zusätzliche Zeit für die Busfahrer in Anspruch nehmen“, begründete Hartewig. Zudem sei Siebenlehn gut via Landstraße und Autobahn sowie per Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) zu erreichen.

Diesen Vorschlag des Jungpolitikers lehnt das Unternehmen Flixbus im Moment noch ab. „In Freiberg, Siebenlehn oder Döbeln ist derzeit zwar konkret noch kein Halt geplant, wir erweitern unser innerdeutsches Streckennetz aber aktuell in die Region“, sagte David Krebs, Junior PR Manager der Flixbus Dach GmbH. „Wir denken derzeit intensiv über einen Halt am Autohof Nossen an der Anschlussstelle der A 14 Nossen-Nord nach. Wir prüfen den Halt für eine mögliche Anbindung an unser europaweites Streckennetz im kommenden Jahr“, erklärte Krebs weiter. Welche Verbindungen oder Linien konkret einmal in Nossen halten könnten, werde erst geklärt, wenn fest stehe, dass in Nossen ein solcher Halt eingerichtet wird. Ein Anschluss an die drei Städte Freiberg, Döbeln oder Siebenlehn ist jedoch nicht ganz vom Tisch. „Er ist zu einem späteren Zeitpunkt keinesfalls ausgeschlossen“, so Krebs.

Immer wieder würden die Verantwortlichen von Flixbus Vorschläge für neue Haltepunkte erreichen. „Um unseren Fahrgästen das bestmögliche Angebot bereithalten zu können, bedarf es einer intensiven Prüfung dieser Möglichkeiten“, sagte Krebs. Wichtigstes Kriterium dafür sei die zentrale Lage sowie eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. „Dies ist vor allem entscheidend, da 90 Prozent der Fernbusreisenden vor und nach der Fahrt das Rad oder den ÖPNV nutzen oder zu Fuß unterwegs sind“, sagte der Junior PR Manager. Doch damit nicht genug. Mit entscheidend sei auch, ob es am geplanten Halt einen überdachten Wartebereich sowie ausreichend Buchten für Busse gibt.

Eine Rolle bei der Entscheidung spiele zudem, ob in der Nähe der geplanten Haltestelle Versorgungsmöglichkeiten sowie eine Toilette vorhanden sind. Eine Gastronomie und eine Toilette gibt es an dem Autohof in Nossen. Was fehlt, ist die Anbindung an das ÖPNV-Netz. Auch für Pendler gibt es keine Parkplätze, aber nur für Gäste des Restaurants und das Personal.

Wie gut die Fernbuslinie, sollte der Halt in Nossen kommen, angenommen wird, wird sich zeigen. Das Verkehrsunternehmen Regiobus hat erst Anfang des Jahres seine Fernbuslinie 756 „Der Mittelsaxe“ ausgedünnt. Der Bus, der die Städte Freiberg und Leipzig verbindet, verkehrt seit Anfang Februar nur noch in drei Fahrpaaren an Wochentagen sowie in zwei Paaren am Wochenende. Zuvor waren es fünf Hin- und Rückfahrten beziehungsweise drei am Wochenende.

Grund für die Ausdünnung der Linie war die abnehmende Auslastung der Strecke. Der aktuelle Fahrplan gilt zunächst bis zum 9. Dezember. Wie es danach mit dem Mittelsaxen weiter geht, wird zurzeit im Haus von Regiobus besprochen. Darüber informierte Geschäftsführer Michael Tanne. Eine Entscheidung sei voraussichtlich Ende September zu erwarten. Tanne geht nicht davon aus, dass die Linie ganz eingestellt wird, wie noch im Februar spekuliert worden ist. „Ich denke, es wird so gehen. Wir müssen die Linie konzeptionell überdenken“, begründete Tanne.

Das Problem derzeit ist das Konzept des Fernbusses. Von Freiberg nach Leipzig fährt zwar ein Bus, der in Nossen hält. Aber ein und das selbe Fahrzeug fährt bis zwischen Bergstadt und Nossen als Nahverkehr mit dem entsprechenden Tarif, zwischen Nossen und Leipzig als Fernverkehr mit einem anderen Tarif. Das sei für die Vermarktung des Mittelsaxen schwierig.

„Wir sind nicht glücklich über die Geschichte“, fasste Tanne den Zustand zusammen. Durch die Ausdünnung der Linie seien die Fahrgastzahlen nur leicht zurückgegangen. Genutzt wird die Strecke vor allem von Mitarbeitern des Nossener Standortes des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Für diese gibt es nach der Einstellung des Personenverkehrs auf der Strecke Meißen-Döbeln bis auf den Mittelsaxen keine direkte Verbindung mehr nach Leipzig. Regiobus hatte auf mehr Studenten gehofft, die die Verbindung nutzen. Das sei jedoch nicht eingetroffen.

Eine Konkurrenz durch Flixbus fürchtet Tanne durch den Halt in Nossen nicht. „Das Hauptproblem ist, dass, um A und B zu verbinden, bestimmte Kriterien eingehalten werden müssen“, sagte Tanne. Flixbus werde genau rechnen, ist er sich sicher.

