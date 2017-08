Flixbus kappt Linien Die Auslastung auf den Strecken nach Prag und Breslau war offenbar zu gering. Derweil drängt das Unternehmen auf einen Halt im Bautzener Zentrum.

Flixbus steuert auch weiterhin Bautzen an – allerdings geht es von der Stadt an der Spree ab sofort nur noch in Richtung Berlin. Die Verbindungen nach Niederschlesien, Böhmen und Bayern hat das Unternehmen vorerst gestrichen. Ob es eine Neuauflage geben wird, ist derzeit noch ungewiss. © Uwe Soeder

Erst Ende April hatte das deutsche Fernbusunternehmen Flixbus die Verbindungen von Bautzen nach Wroclaw, Prag und München aufgenommen – doch schon ist es mit der neuen Reisefreiheit auch wieder vorbei. Der Anbieter hat die Verbindungen von der Spreestadt in Richtung Niederschlesien, Böhmen und Bayern vorerst wieder eingestellt. Und trotzdem bleibt die Stadt im Blickfeld: Flixbus prüft derzeit bereits neue Verbindungen und wirbt zugleich um einen zentralen Halt in Bautzen.

In der Zentrale von Flixbus in München verweist Pressesprecherin Susanne Hintermayr auf Umstrukturierungen, die es derzeit in der Region gebe, ohne weiter konkret zu werden. Allerdings hatte einer der Verantwortlichen des Unternehmens, Patrick Kurth, jüngst bei seinem Besuch in Hoyerswerda bereits das Aus für die Verbindung an die Moldau in Aussicht gestellt und anklingen lassen, das die Linie in die tschechische Hauptstadt weniger gut laufe.

Aktuell ist Bautzen damit wie schon vor der Ausweitung des Liniennetzes per Fernbus nur noch mit Berlin verbunden. „Ab Bautzen können Reisende weiterhin fünfmal pro Woche unter anderem nach Cottbus und zu mehreren Halten in Berlin reisen“, sagt Susanne Hintermayr. Von der Bundeshauptstadt aus, so wirbt die Sprecherin, seien insgesamt fast 400 Ziele in Europa mit dem Fernbus direkt erreichbar.

Linie nach Berlin bleibt

Auch wenn die Linie von Bautzen nach Prag gekappt wurde, ist die Oberlausitz durch Flixbus tatsächlich noch über Görlitz und Zittau mit der Hauptstadt Tschechiens verbunden. Direkt von Bautzen nach Wroclaw geht es indes weiterhin mit dem Zug. Ob und inwieweit auch wieder Fernbusse zwischen der Spree und Polen fahren werden, ist noch offen, wie Susanne Hintermayr betont: „Es steht noch nicht fest, inwieweit es weitere Ost-West-Verbindungen Richtung Polen geben wird und wie diese gegebenenfalls verlaufen werden.“

Offenbar keinen Grund zum dran rütteln haben die Planer bei Flixbus bei der Linie nach Berlin. Die Auslastung sei super, verkündete Patrick Kurth jüngst in Hoyerswerda. Die Stadt zählt neben Bautzen und den Bedarfshalten in Kleinwelka, Neschwitz, Königswartha, Groß Särchen und Wittichenau mit zu den somit insgesamt sieben Haltepunkten, die diese Linie im Landkreis ansteuert. Weniger erfreut sind die Verantwortlichen bei Flixbus allerdings mit der Lage der Haltestelle in Bautzen.

Bereits seit Längerem dürfen die Fernbusse nicht mehr bis zum Busbahnhof am August-Bebel-Platz fahren, sondern sammeln die Fahrgäste am Pendlerparkplatz an der Schliebenstraße ein. Die Stadt verweist auf die Baustellensituation. Durch die sich über mehrere Jahre ziehenden Arbeiten auf der Taucherstraße sei für den Fernbusverkehr derzeit keine andere Lösung denkbar. Im nächsten Jahr werde zudem am August-Bebel-Platz gebaut. „Somit ist eine Haltestelle für den Flixbus im Zentrum mindestens für ein Jahr ausgeschlossen“, sagt Rathausmitarbeiterin Laura Ziegler.

Kurzer Weg zur Autobahn

Ohnehin sieht die Stadtverwaltung im Halt am Stadtrand eher Vorteile. Dort gebe es eine öffentliche Toilette, es sei nur ein kurzer Weg zur Autobahn. Und: Am Busbahnhof fehle es an Kapazitäten. „Der zusätzliche Halt würde das Verkehrsaufkommen auf ein problematisches Maß erhöhen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Bei Flixbus verweist Sprecherin Susanne Hintermayr allerdings auf die Ansprüche der Fahrgäste. Die Lage und die Anbindung an weitere öffentliche Verkehrsmittel seien für die Bautzener und Gäste sehr wichtig. Neun von zehn Fahrgästen kämen mit Bus oder Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß.

„Wir würden es sehr begrüßen, wieder zentraler am Busbahnhof halten zu können und hoffen vor allem aus Sicht unserer Kunden, dass dies bald wieder möglich sein wird“, sagt Susanne Hintermayr. Und die Chancen darauf sind durchaus vorhanden. Der Verkehrsverbund Oberlausitz Niederschlesien (Zvon), der Kreis und die Stadt Bautzen wollen in den nächsten Monaten in einer Machbarkeitsstudie zur künftigen Verkehrsführung am Bahnhof ausloten.

Mit der Sanierung des Gebäudes und der Umgestaltung des Umfelds könnten dort unter anderem neue Bussteige entstehen. Damit möchte der Zvon vor allem die Züge besser mit dem städtischen und regionalen Busverkehr verknüpfen. Und: „Ein Bestandteil der Aufgabenstellung ist auch der Einbezug des Fernbusverkehrs“, sagt Zvon-Sprecherin Sandra Trebesius. Um die Studie in Auftrag geben zu können, fehlt aktuell noch die Zustimmung des Stadtrats. Der tagt am kommenden Mittwoch.

