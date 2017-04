Flixbus fährt auch nach Warschau Ab Mittwoch gibt es Busse von Görlitz nach Breslau, ab Donnerstag nach Prag. München wird öfter als bisher angefahren.

Erst vorige Woche hatte Flixbus die Strecke von Görlitz nach München in seinen Fahrplan aufgenommen. Jetzt folgen weitere Verbindungen ab Görlitz. © dpa

Görlitz. Der Fernbus-Anbieter Flixbus nimmt in dieser Woche weitere neue Verbindungen ab Görlitz in sein Angebot auf. Darüber informiert Flixbus-Sprecherin Marika Vetter auf SZ-Nachfrage. „Ab Mittwoch geht es von Görlitz täglich über Zgorzelec nach Breslau und ab Donnerstag auch nach Liberec, Mlada Boleslav, Prag und Pilsen“, sagt sie. Diese Angebotserweiterung sei schon länger in Planung. Das Unternehmen habe seit einiger Zeit auf die Genehmigung gewartet. „Nun ergibt sich die konkrete Umsetzung relativ spontan“, freut sich Marika Vetter.

Auch eine Verbindung von Görlitz nach Warschau sei geplant. Diese war am Mittwoch aber noch nicht buchbar. Nach Angaben der Sprecherin am Dienstag wird sich die Aufnahme der Fahrten noch bis Ende April verzögern. Bisher müssen Fahrgäste in Berlin oder Liberec umsteigen.

Gleichzeitig mit dem Start der ersten Busse von Görlitz nach Breslau und Prag werden die erst seit voriger Woche bestehenden Verbindungen von Görlitz nach Regensburg und München weiter aufgestockt. „Ab Donnerstag erreichen Reisende aus Görlitz die Stadt München sogar bis zu dreimal täglich“, sagt Marika Vetter.

Seit dem Start einiger neuer Routen am vergangenen Freitag konnten Fahrgäste aus Görlitz zwar auch schon per Bus nach Prag gelangen, allerdings mit Umweg über und Umstieg in Dresden. Künftig rollt der Flixbus direkt nach Prag. Für die Strecke benötigt er zwei Stunden und 50 Minuten. Tickets gibt es ab elf Euro. Noch schneller und preiswerter geht es nach Breslau mit einer Fahrzeit von zwei Stunden und 25 Minuten und Ticketpreisen ab sieben Euro. Für die Strecke von Görlitz nach München braucht der Bus knapp neun Stunden, die günstigsten Fahrkarten gibt es ab 27 Euro. Für die noch ungeklärte Verbindung nach Warschau geistern schon verschiedene Fahrtzeiten durch das Internet. Sie schwanken zwischen acht und 13 Stunden.

Die neuen Routen sind Bestandteil eines „Ausbaus auf europäischer Ebene“, wie das Unternehmen mitteilt. So nimmt Flixbus insgesamt bis Ostern über 50 neue Haltestellen in Deutschland und Österreich in sein Liniennetz auf. Im Frühling und Sommer 2017 stehen dann vor allem weitere Ziele in Nordeuropa auf dem Programm des Busanbieters. Zudem soll das Angebot in Osteuropa ausgebaut werden. (mit mp)

