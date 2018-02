Flinke Finger und ein gutes Auge

© Daniel Förster

Nach nur zwölf Minuten hatte die fünfjährige Paula das 60-teilige Puzzle vom Feentanz zusammengesetzt. Schneller als sie war nur noch eine 36-Jährige aus Copitz. Rund 40 Puzzler traten am Sonnabend zur Puzzle-Meisterschaft in Pirna an. Bis zum Herbst macht der Wettbewerb in 17 weiteren Städten Station, um die schnellste Stadt zu finden. Foto: Daniel Förster

