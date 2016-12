Flimmerndes Radeberg unter der Tanne Der Lotzdorfer Wolfgang Seifert hatte ungewöhnliche Ideen für besondere Geschenke.

Der Lotzdorfer Wolfgang Seifert hat nicht nur seine beliebte DVD-Reihe mit historischen Radeberg-Filmen fortgesetzt, sondern erstmals auch einen spannenden Lotzdorf-Kalender produziert. Historische und aktuelle Ansichten werden hier gegenübergestellt. Ab Donnerstag gibt’s beides unter anderem im Bürgerbüro am Markt. © Thorsten Eckert

Der November überrascht am meisten. Der November im Lotzdorf-Kalender von Wolfgang Seifert. Fürs kommende Jahr hat der Lotzdorfer, der auch im Radeberger Stadtrat sitzt und sich zudem intensiv ums Thema Stadtgeschichte kümmert, einen ganz besonderen Kalender produziert. Er zeigt historische Fotos, die Wolfgang Seifert von derselben Position aus heute noch einmal „geschossen“ hat. Und im November ist dabei das leere Feld zu sehen, auf dem heute das „EKZ“ steht. „Spannend, was sich alles verändert hat“, freut sich Wolfgang Seifert, dass das Interesse an seiner Idee groß ist.

Wie es auch schon Nachfragen gab, ob er denn auch in diesem Dezember eine DVD mit historischen Radeberg-Filmen produzieren wird. „Habe ich – am Donnerstag ist Verkaufsstart.“ Diesmal sind es Filme zum Beispiel von den Betriebsfestspielen 1985 mit Heinz Quermann, der TV-Aufzeichnung von „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ mit Adi und auch Filme von den Betriebsfestspielen 1988 samt eines Fußballspiels. „Es sind wieder wunderbare Erinnerungen“, schwärmt Wolfgang Seifert von den Filmen, die aus dem Robotron-Archiv und aus seinem eigenen Archiv stammen. (SZ/JF)

Die DVD gibt’s bei Lotto-Richter Oberstraße, im Bürgerbüro, Allianz Käppler Hauptstraße, Pension Görner, in der Eckstoss Schillerstraße und während des Weihnachtsmarkts an der Hütte des Schlossvereins.

