Fließen Abwässer in die Pulsnitz?

In Ohorn ist die Pulsnitz immer mal wieder verschmutzt. © Symbolfoto: Matthias Schumann

Mal ist es eine milchige Flüssigkeit in der Pulsnitz, mal ist das Wasser etwas trüb. Zum Ärger vieler Ohorner gibt es offenbar einen Umweltsünder, der die Pulsnitz im Dorf immer wieder verschmutzt. Das war jetzt wieder der Fall. Schon im vorigen Sommer ärgerte sich die Ohorner Bürgermeisterin Sonja Kunze, dass der oder die Täter bisher im Dunkeln bleiben: Denn es sei schon damals nicht das erste Mal der Fall gewesen. „Schon mehrfach wurde von Verfärbungen berichtet, die Spaziergänger festgestellt hatten, und das nicht nur an dieser Stelle“, berichtet sie. Da hilft nur, wachsam zu sein. Das waren jetzt erneut Bürger. Das Ordnungsamt in Pulsnitz schaltete sich ebenfalls ein. Nur ist der Ursache offenbar schwer auf die Spur zu kommen. Zutage trat das Übel wieder am Schwarzen Weg in Ohorn, wo die Pulsnitz aus der Verrohrung fließt. Nun bestätigte das Landratsamt auf SZ-Anfrage, dass eine Anzeige eingegangen ist: „Wie sich im Gespräch mit der Stadtverwaltung Pulsnitz und auch dem meldenden Bürger herausstellte, handelt es sich aber um keine aktuell aufgetretene Verunreinigung, sondern offenbar um eine Art Abwasserpilz, der schon einige Zeit vorhanden ist.“ Und das Wasser trübt. Es bestehe zwar keine akute Gefahr, aber irgendetwas ist dennoch faul.

Nach den Informationen des Landratsamtes handelt es sich um ein organisches Gewächs, das immer dort wächst, wo in großem Umfang Nährstoffe einfließen. Daraus ziehen die Fachleute des Amtes den Schluss, dass irgendwo im oberhalb liegenden verrohrten Bereich der Pulsnitz Abwasser eingeleitet wird, ohne die erforderliche Reinigungstechnik.

Mit einer Rohrbefahrung könnte nach der Ursache der Verschmutzung geforscht werden. Denn die Pulsnitz werde bis zum Austrittspunkt des Baches unterirdisch durch den Ort geführt. Das beginnt laut Amt schon an der Quelle. Eine solche Befahrung sei aber sehr aufwendig. Dass der Ursprung für die Verschmutzung gefunden wird, sei auch nicht garantiert. Die Behörde will nun mit der Kommune beraten, wie die Ursache gefunden werden kann.

