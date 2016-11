Fliegt Glashütte aus Welterbe-Antrag? Die Streichung von der Liste soll die Chancen der Bewerbung der Montanregion Erzgebirge verbessern.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die frühere Deutsche Uhrmacherschule galt im Bewerbungsverfahren bisher als ein wichtiges Zeugnis, wie eine Region nach dem Niedergang des Bergbaus eine erfolgreiche Folgeindustrie entwickeln konnte. Archivfoto: Frank Baldauf © Frank Baldauf Die frühere Deutsche Uhrmacherschule galt im Bewerbungsverfahren bisher als ein wichtiges Zeugnis, wie eine Region nach dem Niedergang des Bergbaus eine erfolgreiche Folgeindustrie entwickeln konnte. Archivfoto: Frank Baldauf

Auch das Stammhaus der Firma A. Lange & Söhne und das Schloss Augustusburg bei Chemnitz sollen aus der Bewerbung der Montanregion Erzgebirge um den Welterbetitel gestrichen werden. Archivfotos: Frank Baldauf/Wolfgang Thieme ZB Funkregio/Ost/lsn

Das Stammhaus der Firma A. Lange & Söhne und das Gebäude der früheren Deutschen Uhrmacherschule Glashütte sollen aus der Bewerbung der Montanregion Erzgebirge um den Welterbetitel gestrichen werden. Das bestätigten Kreise der „Freien Presse“, die mit den Plänen des Vereins vertraut sind, der die Bewerbung koordiniert.

Auch die Schlösser Augustusburg und Schwarzenberg werden demnach von der Liste der möglichen Welterbe-Stätten geworfen. Auf diese Weise soll die Bewerbung um den Titel noch zu einem glücklichen Ende geführt werden. Die Experten, die im vergangenen Jahr die Region im deutschen und tschechischen Erzgebirge bereisten, hatten in ihrem Gutachten über die Welterbe-Bewerbung vor allem bemängelt, dass zu viele kleine und isolierte Bergbauzeugen in den Antrag aufgenommen wurden, bei denen der Bezug zur Montanlandschaft nicht immer deutlich würde.

Bereits bekannt ist, dass die Anzahl der Bestandteile der Bewerbung von 79 auf 20 bis 25 sinken soll. Wobei der Verein aber viele bisher isolierte Bergbauzeugen verbinden will. Darüber hinaus kommt jetzt aber wohl das Aus unter anderem für das Jagdschloss Augustusburg, das Schloss Schwarzenberg und Glashütte.

Gebäude mit Geschichte zurück 1 von 2 weiter Das heutige Lange-Stammhaus wird 1873 von Ferdinand Adolph Lange als Wohn- und Geschäftshaus errichtet, 1909 aufgestockt und 1919 erweitert. 1948 wird die Familie enteignet. 2000 kauft die neu gegründete Firma Lange Uhren das Haus und saniert es. Heute ist es Sitz der Geschäftsführung. Die Deutsche Uhrmacherschule bezieht das Gebäude im Mai 1878. 1923 und 1953 wird es erweitert. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind hier zuerst eine Fachschule und dann die Ingenieurschule untergebracht. Diese stellt Ende 1992 den Betrieb ein. Nach umfangreicher Sanierung ist das Haus seit 2008 Sitz des Deutschen Uhrenmuseums.

Zwar hatten die Verantwortlichen der Bewerbung argumentiert, dass das Schloss Augustusburg den Wohlstand dokumentiere, der aus dem Bergbau in Sachsen resultierte. Zudem sei die Wasserversorgung der Anlage nur mithilfe bergmännischer Technik möglich geworden. Doch nach dem Expertenbericht hält der Verein „Welterbe Montanregion Erzgebirge“ dieses Argument für zu schwach. Im Falle der Uhrenindustrie in Glashütte, die die Transformation der Region vom Bergbau hin zu anderen Wirtschaftszweigen deutlich machen sollte, wird nun angeführt, dass die Landschaft dort nicht so stark vom Bergbau geprägt sei wie andere Teile des Erzgebirges.

„Noch nichts gehört“

Der Leiter des Uhrenmuseums, Reinhard Reichel, hat noch nichts von der Streichung gehört. Deshalb könne er sich auch nicht äußern. Es sei auch schwer zu bewerten, erklärte er. Denn bisher konnte ihm noch niemand erläutern, welche positiven Folgen die Aufnahme der früheren Uhrmacherschule in die Welterbe-Liste gehabt hätte. Auch Glashüttes Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) hat noch nichts von der Entwicklung gehört. Aufklärung erhofft er sich von einem Treffen, das am 22. November geplant ist. „Wir haben einen Termin mit den Kollegen, die das Projekt betreiben. Sicher wird man uns dort über den aktuellen Stand informieren“, erklärt er.

Die Chefin vom Schloss Augustusburg, Patrizia Meyn, äußerte sich nicht zu den neuesten Entwicklungen. Sie sei unterwegs, ließ sie wissen. Augustusburgs Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos) und Schwarzenbergs Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU) lehnten Stellungnahmen ab. Auch der Welterbe-Verein blockte zunächst ab. Er erklärte auf Anfrage nichts zu den möglichen Ausschlüssen, die intern diskutiert werden. Er werde dazu keinen Kommentar abgeben, machte Projektmanager Matthias Voigt deutlich. Zunächst wolle der Verein mit allen betroffenen Regionen reden, bevor die Öffentlichkeit informiert werde. Zudem gebe es Ende des Monats erst die finale Entscheidung über die zukünftige Struktur der Bewerbung. Das betont auch Helmuth Albrecht, Professor für Industrie-Archäologie an der TU Freiberg, der die Titelambitionen der Montanregion Erzgebirge wissenschaftlich betreut: „Es steht noch nicht fest, welche Objekte aus der Bewerbung gestrichen werden. Der Prozess läuft, letztendlich müssen die Kommunen selbst entscheiden.“

Der Beschluss wird ihm zufolge am 28. November fallen. Die Zeit drängt. Der Welterbe-Verein will die überarbeitete Bewerbung nach bisherigem Zeitplan im Januar bei der Unesco einreichen, die den Welterbe-Titel vergibt. Dann könnte im besten Fall der Titel im Jahr 2018 ans Erzgebirge vergeben werden. (fp/SZ)

