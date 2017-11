Fliegerbombe in Heidenau gefunden Der Sprengkörper wurde am Montag bei Bauarbeiten entdeckt und muss vor Ort entschärft werden. Ein Areal mit bis zu 4 400 Bewohnern muss evakuiert werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Bombe wurde auf einem Grundstück an der Mühlenstraße gefunden. Die Bombe wurde auf einem Grundstück an der Mühlenstraße gefunden.

Dieses Areal muss evakuiert werden.

Die Polizei meldete am Montagabend einen Bombenfund in Heidenau. Bei Baggerarbeiten ist am Nachmittag gegen 15.30 Uhr auf einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe freigelegt worden. Einsatzkräfte sperrten den unmittelbaren Fundort ab. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchten am Abend das Fundstück. Demnach handelt es sich um eine Fliegerbombe deutscher Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist mit einem Zünder ausgestattet und muss laut Polizei vor Ort entschärft werden. Die Polizei leitete am Abend eine großräumige Evakuierung ein. Demnach seien bis 4 400 Bewohner im Umkreis von 650 Metern betroffen. Unter anderem müsse wohl auch das Betreute Wohnen an der Dresdner Straße während der Entschärfung vorübergehend geräumt werden. Für die Evakuierung werden Busse bereitgestellt. Wer nicht privat unterkommt, wird in der Astrid-Lindgren-Grundschule oder in der Schule in Dohna untergebracht, teilte die Einsatzleitung mit.

Die Entschärfung ist für den späten Abend oder die Nacht vorgesehen und soll etwa eine Stunde dauern.

Da ganz in der Nähe die Bahnstrecke verläuft, kann es während der Entschärfung auch Auswirkungen auf den Zug und S-Bahn-Verkehr geben.(szo)

Evakuierungen nach Bombenfund in #Heidenau sind in einem Radius von 650 Metern notwendig. Wir beginnen mit Lautsprecherdurchsagen und fordern Betroffene auf, den eingezeichneten Sperrbereich bis 22.00 Uhr zu verlassen. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte! pic.twitter.com/ALEd4J0Dkt — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 13, 2017

zur Startseite