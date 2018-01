Fliegerbombe gefunden – Liveticker Der Fundort der Bombe auf dem Sonnenstein in Pirna ist abgesperrt, wo evakuiert werden muss, wird derzeit geklärt. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Diese Fliegerbombe wurde im November letzten Jahres in Heidenau gefunden und entschärft. © Archivfoto: Marko Förster

Pirna. Auf dem Sonnenstein wurde Donnerstagmittag eine Bombe gefunden. Laut einer Erstinformation der Polizei wurde die Fliegerbombe auf einer Baustelle in der Nähe der Krietzschwitzer Straße (B 172) entdeckt.

17.55 Uhr: Die Evakuierung wird derzeit vorbereitet. Die Bombe muss heute noch entschärft werden. Im Umkreis um den Bombenfundort müssen die Straßen gesperrt werden, darunter auch die Bundesstraße 172, und Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Für die betroffen Bürger im Stadtteil Sonnenstein wird ein Notquartier in der Turnhalle Sonnenstein (Struppener Straße) eingerichtet. Die betroffenen Bürger aus der Südvorstadt werden in der Turnhalle des Schillergymnasiums auf der Seminarstraße untergebracht. Es werden Shuttlebusse zu den Quartieren eingerichtet. Weitere Hinweise dazu folgen.

Wie das Rathaus Pirna informiert, sind nach ersten Einschätzungen folgende Straßen/Gebiete betroffen:

- das gesamte Gewerbegebiet an der B 172 auf dem Sonnenstein

- Boleslawiecer Straße

- Hohe Straße

- Dr. Friedrichshöhe

- Gartenverein Sonnenstein

- An der Viehleite

- Anwohner der östlichen Rottwerndorfer Straße

- Albrecht-Dürer-Straße

- Dr.-Otto-Nuschke-Straße

- Franz-Schubert-Straße

- Hans-Hohlbein-Straße

- Krietzschwitzer Straße

- Longuyoner Straße

- Lucas-Cranach-Straße

- Ludwig-Richter-Straße

- Meller Weg

- Reutlinger Straße

- Robert-Schumann-Platz

Die genauen Grundstücke und Hausnummern werden schnellstmöglich noch genauer benannt.

Alle betroffenen Bürger werden gebeten, beim Verlassen der Wohnung das Licht auszuschalten. Die Anwohner sollen sich auf eine längere Wartezeit einstellen und auch Verpflegung einpacken, teilt die Stadt Pirna mit.

17.44 Uhr: Der „Krisenstab“ sitzt immer noch zusammen. Es gibt noch keine Informationen darüber, wann und in welchem Umkreis evakuiert werden soll.

17.23 Uhr: An der Kräftesammelstelle an der Kleingartenanlage wird gerade eine mobile Toilette aufgestellt. Man stellt sich scheinbar auf einen längeren Aufenthalt ein.

17.17 Uhr: Von einem Radius, in dem evakuiert werden muss, kann man übrigens nicht sprechen. Vielmehr ist die Form des Sperrbereichs laut Daniel Großer-Scholz, Truppführer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der mit einem Kollegen die Bombe entschärfen soll, nicht klar zu beschreiben. Dessen Ausmaß und Form sind von vielen Faktoren abhängig. Der Zeitpunkt der Evakuierung ist weiterhin nicht bekannt.

17.03 Uhr: Wann eine Evakuierung stattfinden kann, hängt auch davon ab, ob genug Einsatzkräfte zusammengezogen werden können. Wie viele Personen dafür benötigt werden, ist abhängig von der Anzahl der zu evakuierenden Objekte, also Häuser.

16.59 Uhr: Laut Rathausinformationen soll in etwa einer halben Stunde klar sein, wann evakuiert werden soll und wieviele Haushalte betroffen sind.

16.41 Uhr: Die Bombe muss nach ihrer Entschärfung dann auch fachgerecht vernichtet werden. Alles, was in Sachsen an Munition gefunden wird, kommt in das Sammellager nach Zeithain. Dort wird diese dann zersägt und verbrannt.

16.32 Uhr: Auch Mitarbeiter der Firma Eurovia sind in Bereitschaft, falls ihre Hilfe gebraucht wird.

16.24 Uhr: Es sind zwei Personen vom Kampfmittelbeseitungsdienst am Sammelplatz an den Kleingärten. Sie halten sich bereit, um die Bombe zu entschärfen, wenn es soweit ist. Im Fall der Heidenauer Bombe haben der Sprengmeister Holger Klemig und sein Kollege Peter Schmidt eine Stunde und 15 Minuten an den damals 100 Kilogramm Eisen und 150 Kilogramm Sprengstoff gearbeitet, bis die Bombe entschärft war.

15.51 Uhr: In welchem Radius genau evakuiert werden muss, konnte Sommer noch nicht sagen. Jedoch soll es sich grob um das Gewerbegebiet auf dem Sonnenstein handeln. Auch in Richtung Rottwerndorf soll wohl evakuiert werden. Konkrete Straßen können aber derzeit noch nicht benannt werden.

15.42 Uhr: Candy Sommer, Revierleiter der Polizei in Pirna, ist jetzt auf dem Weg zu Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos). Mit ihm will er über die Situation und das weitere Vorgehen bezüglich der Evakuierung sprechen. Klar ist, dass evakuiert werden muss. Nur wann steht noch nicht fest.

15.29 Uhr: Die Spezialisten haben sich in ihren Einsatzwagen zurückgezogen und beratschlagen sich. Wie unsere Reporterin mitteilt, hat die Firma Eurovia wohl gezielt nach Sprengkörpern gesucht. Die Suche ist wohl auch Teil der Vorbereitungsmaßnahmen für den Ausbau der Südumfahrung.

15.18 Uhr: Im Vergleich zur Fliegerbombe von Heidenau wiegt die jetzt gefundene Bombe 100 Kilogramm mehr. Nun heißt es abwarten, wie groß der Umkreis werden wird, der evakuiert werden muss.

14.59 Uhr: Wenn die Experten den Sprengradius eingeschätzt haben, können sie sagen, wo evakuiert werden muss. Das ist derzeit noch unklar, sagt die Polizei.

14.48 Uhr: Derzeit begutachtet die Polizei gemeinsam mit einem Sprengmeister die Situation, um den Sprengradius einschätzen zu können, teilt der Pirnaer Revierleiter Candy Sommer mit.

14.38 Uhr: Der Fundort der Bombe ist das Feld zwischen Krietzschwitzer und Hoher Straße. Es kommen weitere Einsatzkräfte und Beamte der Polizei. Ein weiteres Vorgehen wird besprochen.

14.16 Uhr: Die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst besprechen die Lage, sind auch bei der Kleingartenanlage Zur Sonne. Näheres zur Bombe selbst kann die Polizei bisher nicht sagen, da diese noch zur Hälfte im Boden steckt.

14.09 Uhr: Gefunden hat die Bombe die Firma Eurovia bei Vorbereitungsarbeiten für die Südumfahrung. Einsatzkräfte sind seit etwa einer Stunde vor Ort.

14.02 Uhr: Die Bombe befindet sich laut unserer Reporterin auf dem Feld bei der Obstplantage in Krietzschwitz.

13.52 Uhr: Gespannt warten wir auf ein erstes Zeichen unserer Reporter. In Heidenau wurde damals der Sprengmeister Holger Klemig und sein Kollege Peter Schmidt gerufen, um die 150-Kilo-Bombe zu entschärfen. Zuvor lief die Evakuierung von 4 700 Heidenauern im Umkreis von 650 Metern. Das waren mehr Menschen als beim Hochwasser 2002 und 2013.

13.26 Uhr: Unsere Reporter fahren zum Fundort auf den Sonnenstein und sichten die Lage. Dies erinnert an den Bombenfund im November vergangenen Jahres in Heidenau. 4 700 Heidenauer fanden damals keinen Schlaf. Sie mussten für viele Stunden ihr Zuhause verlassen.

11.30 Uhr: Einsatzkräfte sperren den unmittelbaren Fundort ab. Nach Einschätzung der Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelt es sich um eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist mit einem Zünder ausgestattet und muss vor Ort entschärft werden.

Die Dresdner Polizei bereitet derzeit weitere Einsatzmaßnahmen vor. Über mögliche Evakuierungsmaßnahmen wird noch informiert, teilt die Polizei weiter mit. (szo)

zur Startseite