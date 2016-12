Fliegenpilze für den Westpark Die Spielelemente sind auf dem Spielplatz „Zur Birke“ zu finden. Weitere sollen folgen.

Bunte Farbtupfer im Westpark: Auf dem Spielplatz „Zur Birke“ stehen jetzt 16 große Fliegenpilze. © Stadtverwaltung

Aufmerksame Besucher des Zittauer Westparks haben sicher schon die eine oder andere Veränderung in der Anlage bemerkt. So wurden zum Beispiel die 3 wegbegleitenden Spielgeräte am Burgmühlgraben mit einem neuen Farbanstrich versehen. Blickfang sind aber zweifellos die 16 großen Fliegenpilze, die jetzt den Spielplatz „Zur Birke“ schmücken. Die Besucher dürfen gespannt sein, denn es sind weitere Spielelemente in Vorbereitung, ist einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen. Die bedankt sich auf diesem Weg bei der bao GmbH Bautzen Schulungszentrum Zittau und dem Jobcenter des Landkreises Görlitz für die Bewilligung und Durchführung dieser Verschönerungsmaßnahme im Westpark. „Unser besonderer Dank gilt dabei den beiden Anleitern Herrn Krenzak und Herrn Balkon sowie den jugendlichen Teilnehmern der Maßnahme“, sagt Stadtsprecher Kai Grebasch. (SZ)

